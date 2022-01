SBK | Honda conclude in anticipo test a Jerez

I due giorni di test a Jerez de la Frontera si sono conclusi pin anticipo per il team HRC, che nella giornata di ieri ha raccolto le informazioni necessarie per poter lavorare in vista delle prossime prove. In questo modo ha conservato una giornata per il futuro, proprio come aveva fatto Jonathan Rea nel primo giorno. Xavi Vierge e Iker Lecuona hanno continuato a portare avanti il lavoro di adattamento alla CBR1000RR-R, provando tutto quanto era necessario durante la giornata iniziale di test.

Al termine del primo giorno, il bilancio di entrambi i piloti è stato decisamente positivo, pertanto il team HRC ha deciso di risparmiare una giornata da sfruttare prossimamente. I due debuttanti hanno portato dei feedback positivi all’interno del box e si è visto anche nei tempi, per quanto nei test il cronometro non rappresenti mai una priorità. Vierge e Lecuona hanno lavorato su elettronica, setting e gomme, chiaramente diversi a quelli a cui erano abituati in Moto2 e MotoGP rispettivamente. In particolare, Iker Lecuona ha dovuto combattere ancora con un po’ di dolore alla mano infortunata proprio in occasione dei test di Jerez di dicembre.

Tuttavia, nel complesso HRC si ritiene soddisfatta del lavoro svolto durante l’unica giornata completata. Appaiono molto contenti anche i piloti, con Lecuona che punta ad arrivare ai prossimi test al 100% della forma fisica, mentre Vierge è determinato a continuare sulla strada intrapresa, che gli sta dando dei riscontri positivi.

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Honda Racing

“È stata una buona sessione di test – afferma Xavi Vierge – con un meteo fantastico che ci ha permesso di iniziare presto e sfruttare al massimo il tempo disponibile fino alle cinque del pomeriggio. Siamo stati in grado di girare in maniera consistente e continuo ad adattarmi alla moto. Abbiamo lavorato su molte cose in termini di elettronica e di setup. Abbiamo anche visto che le gomme Pirelli lavorano diversamente da quelle a cui ero abituato, a cui servivano molti giri per raggiungere le prestazioni ottimali. Queste invece hanno un grande grip sin da subito. Nel complesso, mi piace il fatto che io sia stato in grado di andare veloce con qualsiasi cosa abbiamo provato. Conosco anche molto bene la pista di Jerez e questo è stato positivo per iniziare a imparare di più su questa categoria. Ora sarà importante vedere quale sarà il nostro feeling su altre piste”.

Anche Lecuona esprime la propria soddisfazione: “Sono molto contento perché mi sono sentito bene e forte sulla moto. La mia mano non è ancora tornata al 10%, ma sono riuscito a gestirla e sono stato in grado di lavorare bene con il team. Siamo riusciti a provare tutto e completare la nostra lista di cose da fare. È stata una giornata intensa in cui abbiamo completato molti giri, ma siamo stati anche molto fortunati con il meteo. Alla fine della giornata ho sentito un po’ di dolore alla mano, ma il test è stato molto soddisfacente e abbiamo risparmiato la seconda giornata per un’altra volta. Ora ci concentriamo sul preparare i prossimi test e assicurarci di essere tornato in piena forma con la mano”.