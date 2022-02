SBK | Honda annuncia la data di presentazione del team

Nuovo anno, nuova stagione, nuovo progetto: dopo essere rientrata due anni fa in maniera ufficiale, Honda si prepara al 2022 con tante novità ed è pronta a svelare la moto con cui disputerà la stagione che inizierà fra poco più di due mesi. Il team HRC toglierà i veli alla CBR1000RR-R Fireblade il giorno 15 febbraio direttamente dal Giappone, alle ore 10 italiane.

La squadra punta su due giovani talenti per questa nuova stagione, entrambi provenienti dal motomondiale. A schierarsi in griglia di partenza nel mondiale delle derivate di serie saranno Xavi Vierge e Iker Lecuona, entrambi al debutto in Superbike nel 2022. Il primo arriva dopo l’esperienza in Moto2, mentre il secondo sbarca dalla MotoGP. I due spagnoli hanno già avuto un piccolo assaggio della nuova avventura in occasione di due sessioni di test in cui hanno mostrato già un buon potenziale.

Dopo una stagione 2022 di alti e bassi, Honda riparte dunque con una line-up interamente rinnovata e sembra già aver iniziato con il piede giusto, il bilancio dei test di dicembre e di gennaio a Jerez de la Frontera è positivo e le giornate in pista hanno dato ottimi riscontri a squadra e piloti. Manca solo qualche giorno prima di togliere i veli alle due CBR che scenderanno in pista quest’anno, ma prima che si spegna il semaforo, la Superbike avrà altri giorni di test in cui Vierge e Lecuona potranno continuare a familiarizzare con le derivate di serie.

Iker Lecuona, Team HRC Photo by: Honda Racing