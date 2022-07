SBK | Haslam salta Most, al suo posto Vickers con Pedercini

La 8 Ore di Suzuka è indubbiamente uno degli eventi endurance più importanti e blasonati delle due ruote e quest’anno torna dopo lo stop causato dalla pandemia. Leon Haslam sarà uno dei grandi nomi che prenderanno parte all’evento, per questo sarà costretto a saltare il round di Most del mondiale Superbike. Il team Pedercini è così corso ai ripari, decidendo di chiamare Ryan Vickers.

Il britannico, attualmente impegnato nel BSB, farà il suo debutto sulla scena mondiale proprio questo fine settimana in Repubblica Ceca. Per Vickers è una buona occasione, di cui approfitta dopo essere stato chiamato dal team Pedercini, trovatosi scoperto a causa della partenza anticipata di Haslam verso il Giappone. Nonostante Vickers si trovi all’esordio nel mondiale Superbike, ha già esperienza con la Kawasaki, avendo ottenuto una quarta posizione a Thruxton come miglior risultato e avendo chiuso la stagione 2021 del BSB al 12° posto nella classifica generale.

“Sono davvero entusiasta di questo weekend in cui mi unirò al Team Pedercini Racing per un’opportunità di wildcard a Most”, afferma Ryan Vickers. “È sempre stato un mio obiettivo correre nel Mondiale Superbike e avere questo piccolo assaggio è fantastico, quindi un grande ringraziamento a Lucio, Guim e a tutti gli altri coinvolti. Grazie anche a Faye Ho per avermi dato questa opportunità! Mi godrò questo weekend e imparerò il più possibile da questa esperienza. Ci vediamo a Most.”

Lucio Pedercini spiega: “Siamo dispiaciuti di non poter correre con Leon come previsto in Repubblica Ceca, ma comprendiamo perfettamente i suoi obblighi con Kawasaki in relazione alla 8 Ore di Suzuka. Siamo parte della famiglia Kawasaki e se Leon può aiutarli in Giappone ne saremo molto felici. Siamo comunque entusiasti di dare il benvenuto nel team al giovane pilota britannico Ryan Vickers per il round di Most. Ha dimostrato un buon passo nel BSB e non vediamo l’ora di lavorare con lui a Most.”