SBK | Gli sprezzanti commenti di Redding non spaventerebbero Yamaha

Non è ancora chiaro se Scott Redding continuerà a correre con BMW nella prossima stagione del Mondiale Superbike. Il contratto è in scadenza alla fine di questa stagione, ma si pensa che il britannico abbia accettato un'estensione del contratto, pur continuando a negoziare con altri marchi e squadre.

Tra questi c’è Yamaha. Il team manager Paul Denning è ancora alla ricerca di un sostituto adatto per Toprak Razgatlioglu, che lascerà la squadra alla fine di quest’anno. Durante il round di Most andato in scena due settimane fa, Denning ha confermato che Redding è un’opzione per il 2024.

Già in MotoGP prima con Aprilia e poi in Superbike con BMW, il carismatico pilota britannico si è reso impopolare con commenti sprezzanti sulla moto. Lo sviluppo stagnante della BMW M1000RR non ha lasciato Redding senza commenti all'inizio della stagione. Ma i commenti negativi di Scott Redding sulla moto non spaventano Yamaha.

Questo infatti non rappresenta un problema per il team manager del team di Iwata Paul Denning. "Personalmente non mi preoccupa di questo", spiega in una conversazione esclusiva con Motorsport-Total.com. Il manager di Yamaha è convinto che Redding si sarebbe comportato diversamente con la giusta leadership.

"A volte si può trovare un modo per guidare le persone e aiutarle in modo positivo per migliorare questa situazione. Non voglio dire che non ha avuto questo sostegno. Eppure direi che queste cose non accadono nella nostra squadra", nota Denning.

Scott Redding si comporterebbe in modo diverso in un ambiente più familiare?

Il team della fabbrica Yamaha ha avuto un'atmosfera rilassata e familiare per anni. Non ci sono tensioni tra i diversi team. Non solo si lavora bene all'interno della squadra, tutte le squadre Yamaha beneficiano l'una dell'altra.

"Toprak Razgatlioglu è probabilmente il pilota più talentuoso del campionato del mondo Superbike. Eppure è anche solo uno dei sei piloti Yamaha. Le sue informazioni sono condivise con i capotecnici di Bradley Ray e di Lorenzo Baldassarri", spiega Paul Denning.

"I sei capotecnici fanno i loro debrief insieme. Tutte le informazioni del giorno sono condivise. Anche noi come team di fabbrica impariamo qualcosa di interessante da uno dei rookie. Questo funziona nel caso di Yamaha e crea una buona atmosfera", descrive il manager di Yamaha.