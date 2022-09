SBK | Gerloff passa alla BMW: correrà con Bonovo Action nel 2023

Quella di oggi è stata una giornata molto calda per il mercato del Mondiale Superbike. Quello di Remy Gardner in Yamaha GRT, infatti, non è stato il solo annuncio ufficiale odierno. Quasi in contemporanea è stato confermato il passaggio di Garrett Gerloff alla Bonovo Action BMW.

Il pilota statunitense, che nel 2023 disputerà la sua quarta stagione nella serie iridata, è stato spesso al centro delle discussioni, perché ha alternato lampi di talento ad errori clamorosi, come quando ha abbattuto Toprak Razgatlioglu al via della gara di Assen dello scorso anno.

Una leggerezza imperdonabile per un pilota che negli ultimi tre anni ha difeso i colori della Yamaha, seppure con la squadra satellite GRT. Non sono mancate però anche le belle imprese, come i tre podi artigliati alla fine del 2020 o i due della passata stagione.

Risultati che gli avevano fatto ottenere anche una chance in MotoGP, sostituendo Franco Morbidelli lo scorso anno ad Assen sulla Yamaha Petronas, dopo aver disputato le prove libere del GP di Valencia 2020 al posto di Valentino Rossi, quando il "Dottore" era alle prese con il COVID.

Per la prossima stagione, però, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, cambiando marchio e moto: sarà in sella ad una BMW M1000RR e anche la casa madre sembra puntare molto sul suo potenziale, viste le parole spese da direttore motorsport Marc Bongers.

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Seguiamo lo sviluppo di Garrett Gerloff nel Mondiale Superbike da diversi anni. Ha dimostrato di essere veloce e di avere talento, inoltre ora è maturato come pilota. Siamo contenti di avere Garrett con noi dalla prossima stagione", ha detto Bongers.

"Siamo convinti che Garrett si troverà molto bene nella nostra squadra di piloti ufficiali del BMW Motorrad e che rafforzerà ulteriormente il nostro progetto. Nella prossima stagione aiuterà il Bonovo Action BMW Racing Team a compiere ulteriori passi avanti verso il vertice", ha aggiunto.

Soddisfatto anche Jurgen Roder, proprietario della Bonovo Action: "Siamo contentissimi del fatto che un pilota come Garrett Gerloff si unisca al team Bonovo Action! Non vediamo davvero l’ora di lavorare insieme e siamo fiduciosi che insieme a lui affronteremo una stagione 2023 eccellente. Mi auguro che riusciremo a dare a Garrett ciò che vuole e penso che saremo messi bene per la prossima annata".