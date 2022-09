SBK | Gardner beffa Aegerter e Baldassarri e va in GRT

Dominique Aegerter e Lorenzo Baldassarri stanno lottando per il titolo nella classe Supersport e la logica porta a pensare che il vincitore possa fare il salto nella classe regina delle derivate di serie. Come dimostrato lo scorso anno, così non è stato, perché lo svizzero, campione in carica Supersport, non è riuscito a trovare una sella per quest’anno.

Aegerter spera dunque nel prossimo anno e sta duellando con Baldassarri non solo in ottica titolo, ma anche in termini di promozione. Ma come recita il detto, “tra i due litiganti, il terzo gode”. Già, perché una delle poche selle rimaste è contesa fra i due favoriti al titolo Supersport potrebbe non andare a nessuno dei due. È infatti Remy Gardner il pilota in pole position per prendere il posto di Garrett Gerloff nel team GRT. Lo statunitense sembra pronto a lasciare la squadra satellite Yamaha, lasciando così un posto libero, che andrà con tutta probabilità al campione in carica Moto2.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gardner è stato al centro del mercato per tutto il GP di Misano dello scorso fine settimana, in cui è esplosa la polemica tra lui e KTM. Pilota e squadra si sono scontrati per le dichiarazioni rilasciate dall’australiano, che ha rivelato di aver ricevuto la notizia del non rinnovo come un fulmine a ciel sereno, affermazione smentita dal costruttore austriaco. Le alternative in MotoGP però non ci sono, e Gardner sarebbe stato costretto a tornare in Moto2, se non si fosse presentata l’occasione della Superbike.

Sembra che manchi solo l’ufficialità, ma l’accordo fra Remy Gardner e il team Yamaha GRT sembra ormai raggiunto. Garrett Gerloff è diretto verso BMW, dove sarà in forza alla squadra satellite Bonovo, e anche in questo caso mancherebbe solamente l’annuncio. Il mercato dunque si sta delineando sempre di più, e a questo punto una pedina importante diventa Kohta Nozane. Con il giapponese eventualmente confermato in GRT, non ci sarebbe spazio per uno tra Dominique Aegerter e Lorenzo Baldassarri, pronti al salto in Superbike. Se Nozane invece dovesse lasciare, si libererebbe un posto che renderebbe la lotta in Supersport ancora più serrata.