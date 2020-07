SBK: Gabellini esordisce con Althea da Jerez, fuori Torres

A tre settimane dalla ripartenza della stagione 2020 del Mondiale Superbike è ancora vivo il mercato piloti, che vede cambiamenti dell’ultimo minuto della griglia di partenza. A farne le spese è stavolta Jordi Torres, che resta fuori dal MIE Racing Althea Honda Team. Al suo posto correrà Lorenzo Gabellini, chiamato proprio in sostituzione dello spagnolo.

La squadra ha annunciato proprio nella giornata di oggi il cambio di line-up per la stagione in corso ed il pilota italiano scenderà in pista già dal round di Jerez, in programma nel fine settimana dal 31 luglio al 2 agosto. La sostituzione è stata però una scelta obbligata, a causa dei numerosi impegni del pilota iberico in altri Campionati. Le varie concomitanze causate dai calendari stravolti a causa del Covid non hanno permesso a Torres di portare avanti le varie stagioni come inizialmente pianificato.

Il team è così corso ai ripari, ingaggiando Gabellini che già fa parte del Team Althea Racing nel CIV. Il giovane pilota tricolore affiancherà Takumi Takahashi da Jerez ed entrerà nella scena mondiale, dopo aver disputato il round di apertura della stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità al Mugello. Il campione italiano SSP600 del 2019 ha concluso la tappa inaugurale con un quarto ed un quinto posto, ma sarà ora impegnato a guidare la CBR1000RR-R Fireblade nei circuiti del mondiale.

Lorenzo Gabellini è entusiasta del debutto e commenta l’annuncio: “Arrivare nel mondiale World Superbike era semplicemente il mio sogno fin da bambino e ovviamente adesso sono felicissimo ed emozionato che si sia realizzato, cosa di cui ringrazio Genesio Bevilacqua e Midori Moriwaki. Questa opportunità è arrivata in maniera inaspettata ma sono pronto ad impegnarmi e lavorare al massimo per meritarmela e per crescere nel MIE Racing Althea Honda Team e con la Honda. È una grande sfida che non vedo l’ora di affrontare”.

Midori Moriwaki si dice soddisfatta del lavoro svolto dal team in poco tempo per sostituire Torres: “Sono molto felice di avere Lorenzo Gabellini nel MIE Racing Althea Honda Team con Takumi Takahashi e desidero dargli un caloroso benvenuto nella squadra. La pandemia del COVID-19 ha messo il mondo intero di fronte a nuove e inaspettate sfide, sotto ogni punto di vista. Le cose si stanno rimettendo in moto passo dopo passo, a anche per noi è il momento di tornare nei circuiti e alle gare. Il campionato del Mondo Superbike ha un calendario completamente nuovo, che il motivo per il quale abbiamo dovuto riconsiderare il nostro schieramento. Vorrei ringraziare Jordi Torres e gli auguro il meglio per i suoi altri impegni agonistici. Vorrei anche esprimere il mio sentito ringraziamento a Genesio Bevilacqua, la cui rapida azione nell’affrontare questa situazione, ha fatto si che Lorenzo potesse correre nella nostra squadra in questa stagione”.

Genesio Bevilacqua infine commenta: “Lorenzo Gabellini è sicuramente un ragazzo di valore dal punto di vista agonistico, valore di cui ha dato buona prova lo scorso anno nel Campionato Italiano Supersport 600 e, appena una settimana fa, nella prima gara che ha corso con noi nel Campionato Italiano Superbike al Mugello. La situazione generata dalla pandemia ha fatto si che per Lorenzo si aprisse questa opportunità inaspettata, nell’ambito della collaborazione di Althea Racing e MIE Racing nel mondiale Superbike. Anche se Lorenzo sarà una novità assoluta per la serie, ho fiducia che potrà dimostrare il talento, la determinazione, lo spirito agonistico e la serietà che lo contraddistinguono. Il MIE Racing Althea Honda Team gli offrirà un ambiente che, senza creargli pressioni, gli permetterà di crescere agonisticamente, dando a lui e a tutti noi grandi soddisfazioni. Ringrazio Midori Moriwaki che ha creato questa opportunità nello spirito di forte collaborazione che contraddistingue Althea Racing e MIE Racing”.