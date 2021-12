SBK | Frattura del mignolo destro e test finito per Iker Lecuona

Il debutto di Iker Lecuona nei panni del pilota di Superbike non è andato nel migliore dei modi. Il nuovo portacolori della Honda HRC è stato infatti costretto ad interrompere il primo test in sella alla CBR 1000 RR-R a metà della seconda giornata.

Nella mattinata di ieri, il pilota spagnolo si è reso protagonista di un brutto highside alla curva 12, che in un primo momento lo ha portato alla prudenza e a non tornare in pista per sottoporsi a tutti i controlli di rito.

In serata poi la Honda ha diffuso la notizia che purtroppo per il suo nuovo pilota ufficiale la tre giorni andalusa si è conclusa in anticipo, a causa della presenza di una frattura al mignolo della mano destra.

"Concludo il primo test con la CBR 1000 RR-R dopo un incidente alla curva 12, nel quale mi sono rotto il mignolo. Ora devo pensare a recuperare per dare tutto il prossimo anno", ha scritto l'ex pilota di MotoGP, lasciando un breve messaggio sul suo profilo Instagram.

Per la Honda comunque il test prosegue nella giornata di oggi, nella quale sarà in pista con il suo compagno di squadra, l'altro rookie Xavi Vierge. Lecuona invece dovrà aspettare il 2022 per tornare in sella alla sua moto.

