SBK, Estoril, Libere 2: si conferma Redding, Rea quarto

L’ultimo venerdì di prove libere del round di Estoril si conclude nel segno di Scott Redding, che si impone anche nella seconda sessione, cercando di dettare il ritmo e facendo il possibile per frenare la corsa al sesto titolo mondiale di Jonathan Rea, ancora molto cauto in questa prima giornata del weekend. Il pilota Ducati guida ancora una volta la carica delle Yamaha, con Toprak Razgatlioglu in seconda posizione, mentre Loris Baz è terzo.

Proprio il francese aveva dominato l’intero turno, portandosi al comando nelle fasi iniziali e restando in testa nonostante una caduta, fortunatamente senza conseguenze. L’alfiere Ten Kate viene però beffato dal compagno di marca Toprak Razgatlioglu, che balza in testa negli ultimi minuti. I due portacolori Yamaha vengono però sopravanzati da Redding, che ferma il cronometro sull’1’36”886, abbassando il tempo fatto segnare questa mattina.

Migliora il proprio tempo anche Jonathan Rea, che va dalla sesta alla quarta posizione della seconda sessione di prove libere. Il campione del mondo in carica abbassa il suo crono di otto decimi, ma resta comunque molto cauto in vista del weekend che potrebbe consegnargli il sesto titolo mondiale. Alle spalle di Rea troviamo Alex Lowes, quinto. I due piloti Kawasaki interrompono il plotone delle Yamaha che avevamo visto questa mattina, mentre il sesto crono è proprio di Garrett Gerloff.

Lo statunitense, secondo nella prima sessione, non va oltre il sesto tempo nel pomeriggio e precede un Chaz Davies in netto miglioramento. Il gallese, rimasto ai margini della top 10 nel turno iniziale, migliora il proprio tempo e si porta in settima posizione, diventando così il secondo pilota Ducati nella classifica dei tempi. Davies però paga 740 millesimi dal compagno di squadra.

Continua a stupire Jonas Folger, presente questo fine settimana come wild card. Il tedesco, che conosce già la pista di Estoril avendo corso nel motomondiale, è ottavo e precede Michael van der Mark. L’olandese si ferma in nona posizione, ma migliora anche lui il crono della mattina. Decimo Leon Haslam, che con la Honda riesce ad agguantare la top 10, pagando nove decimi dalla vetta. Il britannico resta davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, che è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo ed è 11esimo.

Continua il venerdì complicato di BMW, che con Tom Sykes è 12esima, mentre con Eugene Laverty è solamente 18esima. Qualche difficoltà ancora anche per Michael Ruben Rinaldi, 13esimo con la Ducati del team Go Eleven. Arranca anche l’altra Panigale V4R del team Barni: Matteo Ferrari, incaricato di guidarla questo fine settimana, finisce nella ghiaia nelle fasi iniziali del turno e chiude in 17esima posizione.