SBK, Estoril, Libere 2: Razgatlioglu di un soffio su Redding

Si conclude nel segno di Toprak Razgatlioglu il venerdì di libere del secondo round del mondiale Superbike. Sul Circuito dell’Estoril, il pilota Yamaha firma il miglior crono nella sessione pomeridiana in cui nessuno è riuscito a migliorare il tempo nelle fasi finali per una bandiera rossa causata dalla caduta di Kohta Nozane, portato al centro medico.

Il turco non riesce ad abbassare lo stratosferico crono di questa mattina, ma si porta comunque in cima alla classifica dei tempi e della combinata. Il suo però non è un distacco importante questo pomeriggio: a soli 50 millesimi troviamo infatti Scott Redding, che agguanta il secondo tempo e porta la Ducati nelle posizioni di vertice. La seconda sessione di prove libere va in archivio con un bilancio positivo per il team Aruba.it Racing – Ducati, che vede Michael Ruben Rinaldi in terza posizione.

Il romagnolo aveva iniziato il weekend in salita, ma ha risalito la china nella sessione pomeridiana, pagando comunque mezzo secondo dalla vetta. I primi due infatti hanno fatto la differenza in questo turno. Alle spalle di Rinaldi troviamo ancora una Yamaha, quella di Garrett Gerloff. Lo statunitense è il primo dei piloti indipendenti e con il quarto posto è anche il secondo miglior pilota della Casa di Iwata, dimostrandosi ancora una volta decisamente competitivo.

La prima Kawasaki nella classifica dei tempi è quella di Jonathan Rea, che in questo turno non va oltre il quinto crono finale. Il campione del mondo in carica è più attardato nella seconda sessione e accusa un ritardo di 547 millesimi da Razgatlioglu. Segue Alex Lowes, che termina il turno con il sesto crono ed è staccato di soli 5 millesimi dal compagno di squadra.

Si sorride in casa BMW anche nel pomeriggio, grazie alla prestazione di Tom Sykes che porta la M 1000 RR-R in settima posizione. Il britannico precede il plotone di moto della casa tedesca, con Eugene Laverty e Jonas Folger subito dietro in sella alle BMW dei due team indipendenti. L’irlandese e il tedesco sono ottavo e nono rispettivamente. Fatica invece ancora Michael van der Mark, che ha completato pochi giri la mattina e non va oltre l’11esima piazza nel pomeriggio, dopo 18 tornate.

A chiudere la top 10 troviamo Andrea Locatelli, che migliora sia la posizione sia il crono rispetto alla prima sessione. Non migliora invece la situazione in casa Honda: Leon Haslam è solamente 12esimo e precede Alvaro Bautista, 13esimo e protagonista di una caduta ad inizio sessione, fortunatamente senza conseguenze. È finito a terra anche Tito Rabat, che ha poi concluso il turno con il 16esimo tempo. Ulteriori aggiornamenti invece verranno forniti su Nozane, scivolato a due minuti dal termine e portato al centro medico per accertamenti. Proprio l’incidente del giapponese ha causato l’esposizione della bandiera rossa.