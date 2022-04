SBK | Ecco la nuova Yamaha GRT di Gerloff e Nozane

Il 2022 è sempre più vicino e, in occasione dei test di Barcellona in programma venerdì e sabato, il team Yamaha GRT ha svelato i colori per la nuova stagione, che inizierà ad Aragon fra meno di un mese. La squadra che lo scorso anno ha conquistato il titolo come miglior indipendente, è pronta a ripetersi in questo nuovo campionato e, se squadra che vince non si cambia, lo fa con una line-up confermata.

In sella alla R1 del team GRT ci saranno ancora una volta Garrett Gerloff e Kohta Nozane. Lo statunitense lo scorso anno aveva mostrato grandi segnali di crescita, salvo poi incappare in un momento complicato, ma sembra aver ritrovato il giusto modo di affrontare le gare e punta a dare il massimo in una stagione in cui cerca il riscatto. Il giapponese invece sarà al suo secondo anno nel mondiale Superbike e, dopo un 2021 di apprendimento, l’obiettivo è quello di migliorare ancora.

Non bisognerà attendere molto prima di vedere i due piloti Yamaha in pista, perché dopo i test di Misano della scorsa settimana torneranno a girare con i nuovi colori già venerdì, con i test di Barcellona che anticipano quelli di Aragon, in programma la prossima settimana prima del round inaugurale del 2022.

Garrett Gerloff afferma: “Fortunatamente ho dovuto aspettare solo 24 ore tra l’aver visto per la prima volta queste moto e poterle poi renderle pubbliche! Non sarei riuscito a mantenere il segreto per più tempo! I colori e le grafiche di quest’anno sono stupendi e sono impaziente di poter portare la nuova GRT GYTR Yamaha WorldSBK Team R1 in pista già dal test di Barcellona. Ci stiamo preparando al Campionato Mondiale FIM Superbike 2022 e test dopo test stiamo prendendo sempre più confidenza per arrivare preparati al primo round al Motorland Aragòn. Non dovremo aspettare molto: tra due settimane torneremo a gareggiare e sono entusiasta di questo nuovo inizio con la mia fantastica squadra!”.

Kohta Nozane dichiara: “Non avevo mentito quando vi dicevo che le nuove moto e le nove tute sono qualcosa che vale assolutamente la pena vedere! Stiamo finalmente per iniziare la nuova stagione con il nuovo GRT GYTR Yamaha WorldSBK Team e non potrebbe andare meglio di così. Ci stiamo preparando per l’inizio del Campionato Mondiale FIM Superbike 2022 e voglio dimostrare di cosa sono capace dopo la mia stagione di debutto”.

Filippo Conti fa eco ai due piloti: “La presentazione delle nuove moto e del nuovo materiale da corsa è un momento sempre molto emozionante, eravamo impazienti di rendere pubblico il nuovo GRT GYTR Yamaha WorldSBK Team. La presenza di GYTR costituisce un tassello molto importante per la nostra crescita e siamo sicuri che ci aiuterà a fare un ulteriore passo in avanti per raggiungere i nostri obiettivi. Come avrete potuto vedere le grafiche cambiano un po’ rispetto all’anno scorso, ma siamo sicuri che la nostra nuova veste vi sia piaciuta. Ci tengo anche a ringraziare i nuovi sponsor e partner che ci hanno dato fiducia, oltre a essere felicissimo di poter confermare quelli già presenti con noi. Adesso continueremo a lavorare in pista in questi test per arrivare pronti per l’inizio del Campionato Mondiale FIM Superbike 2022”.