SBK | Ecco la nuova Honda di Lecuona e Vierge

L’inizio della nuova stagione è sempre più vicino e tutto è pronto per volare a Phillip Island. Ma prima di approdare in Australia per il round inaugurale del 2023, il team Honda ha tolto i veli alla nuova Fireblade CBR1000RR-R, che proverà a tornare nelle posizioni di vertice con la confermatissima coppia di piloti.

Saranno infatti ancora Iker Lecuona e Xavi Vierge a vestire i colori HRC per il 2023, pronti alla nuova sfida che li attende. Un primo assaggio della nuova moto lo hanno già avuto nelle due sessioni di test di Jerez de la Frontera e Portimao. I feedback sono stati abbastanza positivi, ma c’è ancora del lavoro da fare per arrivare al top e lottare per il podio con costanza.

La livrea non presenta grandi novità, con i classici colori rosso, bianco e blu tipici di HRC. Le principali innovazioni sono all’interno della moto, dal punto di vista tecnico in Casa Honda si è lavorato molto per esaudire le richieste dei piloti. Se a Jerez i riscontri non erano stati molto positivi, ma i passi avanti compiuti a Portimao hanno soddisfatto le aspettative di entrambi i piloti, che nel 2023 puntano al massimo in sella alle nuove Fireblade.

Iker Lecuona, Team HRC Photo by: Honda Racing

Iker Lecuona ha grandi aspettative per il 2023: "L'anno scorso abbiamo imparato molto e abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti, come la pole position a Barcellona e il podio ad Assen, che non ci aspettavamo, visto che era solo la seconda gara. Nel complesso è stato un anno molto positivo, che mi ha aiutato a capire molte cose, come gestire la situazione in ogni gara e in ogni circuito, anche con i pneumatici Pirelli, che all'inizio erano molto difficili da capire. Ho intenzione di sfruttare tutto ciò che ho imparato nel 2022 nell'anno a venire".

"Durante l'inverno, il team e tutti gli addetti ai lavori della Honda hanno lavorato duramente per offrirci una moto migliore. Abbiamo ancora due giorni di test in Australia prima della prima gara, quindi abbiamo tempo per capire il nuovo materiale e trovare la migliore configurazione per sfruttarlo al meglio. Cominciamo con i due round in cui non ho potuto gareggiare la scorsa stagione, ma entrambi i circuiti mi piacciono, mi sento bene e sono pronto a dare il massimo", conclude Lecuona.

Gli fa eco Xavi Vierge, anche lui al secondo anno nel mondiale Superbike: "Questo è il mio secondo anno nel WorldSBK e quindi potremo beneficiare del fatto di non dover partire da zero. Ora conosciamo molte piste e capiamo come funzionano i pneumatici e l'elettronica, mentre l'anno scorso per me è stata una grande sfida. La stagione 2022 non è stata facile, ma abbiamo ottenuto buoni risultati e dimostrato il nostro potenziale. In Giappone hanno lavorato duramente e quindi abbiamo avuto molto lavoro da fare e molti elementi da testare durante l'inverno".

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Honda Racing

"Sono molto soddisfatto di come è andato il tutto e ora dobbiamo solo individuare la nostra configurazione di base per la stagione. I test sono fantastici, ma non sono paragonabili alle gare. Per fortuna quest'anno cominciamo presto e non c'è posto migliore dell'Australia e dell'Indonesia. Adoro questi circuiti, soprattutto Phillip Island. È la prima volta che ci vado a febbraio, che è estate, quindi non vedo l'ora di arrivarci e di iniziare quella che dovrebbe essere una stagione straordinaria", spiega lo spagnolo.

Leon Camier, team manager HRC SBK, vuole ripartire da quanto di buono è stato fatto nel 2022 per uno sprint nel 2023: "La stagione 2022 del Mondiale Superbike è stata una buona base per i nostri due giovani esordienti. Nel corso della stagione, abbiamo potuto vedere di cosa sono capaci entrambi e siamo rimasti colpiti dal modo in cui sono riusciti ad adattarsi rapidamente a nuovi circuiti e situazioni diverse. Ora che abbiamo imparato molto, possiamo concentrarci sulle prestazioni in gara fin dalle FP1. Abbiamo lavorato sodo in molte aree e siamo migliorati in molti aspetti. Il 2023 inizia ora e siamo pronti a partire. L'obiettivo è quello di migliorare globalmente, sia con la moto da parte del team, sia lavorando per fare un altro passo in avanti più in generale. La nostra velocità massima è sempre stata molto buona con la Fireblade, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare in ogni settore".

"Quando si introduce una nuova specifica di un determinato componente per migliorare in un'area, a volte si scopre che questo ci fa retrocedere in un'altra area. Questo è un aspetto su cui Honda ha lavorato molto duramente in Giappone e siamo fiduciosi che quest'anno faremo un altro passo nella giusta direzione. Aspettarsi di passare da dove eravamo la scorsa stagione a puntare alla vittoria del titolo sarà molto difficile, ma questo è essenzialmente il nostro obiettivo, per il quale continueremo a lavorare fino a quando non lo raggiungeremo", conclude il britannico.

