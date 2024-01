SBK | Ecco la Ducati Panigale V4R di Bautista e Bulega

La stagione 2024 del Mondiale Superbike è ricca di grandi novità, ma se squadra che vince non si cambia (o quasi), Ducati va sul sicuro. Ecco che la Rossa di Borgo Panigale ha deciso di presentare la sua formazione nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, ormai appuntamento fisso. Alvaro Bautista sarà accompagnato quest’anno da Nicolò Bulega, che debutta nella classe regina ed entrambi guideranno la Panigale V4R per provare a conquistare un altro titolo, il terzo consecutivo.

Il nuovo regolamento limiterà molto soprattutto il due volte campione del mondo, che però non si scoraggia e punta alla terza corona, nonostante gli avversari molto tosti. Bautista, così come Bulega, potranno fare affidamento a una quattro cilindri che si presenta con un rosso fiammante, quasi fluo. Importante la presenza di Monster Energy, che dopo aver consolidato la sua partnership con Ducati in MotoGP, mette la firma anche in Superbike: sulla Panigale V4R è infatti ben visibile sulla vasca, e questo rappresenta una grande novità per il team Aruba.it Racing - Ducati.

Vedremo per la prima volta nella classe regina l’11 di Nicolò, che arriva da campione in carica Supersport, insieme al numero 1 di Bautista: i due insieme fanno tre titoli mondiali, una line up che sulla carta è tra le più solide e forti del campionato. Potremo vedere in azione sin da subito la nuova Panigale V4R, perché già domani i due portacolori Aruba voleranno in Spagna, dove il 24 e 25 gennaio si svolgeranno i primi test invernali del 2024. Jerez de la Frontera sarà un banco di prova per la Ducati, che si presenta oggi e va in scena poco dopo, con il campionato che inizierà a fine febbraio in Australia, come di consueto.