SBK | Ecco la bozza del calendario 2022: si parte ad Aragon

La Dorna e la FIM hanno presentato la bozza del calendario 2022 del Mondiale Superbike, che al momento prevede 13 appuntamenti, uno dei quali ancora da confermare sia a livello di date che di location.

La stagione prenderà il via nel weekend del 10 aprile a Motorland Aragon, mentre al momento è ignota la data conclusiva del campionato, perché rimane da confermare quella di Phillip Island, posizionata però al fondo del calendario, seguita solamente dalla tappa in sospeso.

Il Mondiale si svilupperà tutto in Europa per i primi nove appuntamenti, quindi fino al 9 ottobre. Successivamente, sono previsti tre appuntamenti fuori dal vecchio continente, in Argentina, Indonesia ed Australia.

La tappa italiana sarà ancora una volta quella di Misano, prevista per il 10-12 giugno. Non c'è traccia invece di Imola, che ad un certo punto aveva sperato di poter riaccogliere le derivate di serie nel 2022.

Confermato anche per il prossimo anno il doppio appuntamento in Portogallo, dove si farà tappa ad Estoril nel weekend del 22 maggio e poi a Portimao ad ottobre. Sono presenti poi gli appuntamenti storici di Assen (22-24 aprile), Donington (15-17 luglio) e Magny-Cours (9-11 settembre). Confermati poi anche i round di Most (29-31 luglio) e Barcellona (23-25 settembre).

Superbike 2022: il calendario provvisorio

Data Nazione Circuito 8-10 aprile Spagna Aragon 22-24 aprile Olanda Assen 20-22 maggio Portogallo Estoril 10-12 giugno Italia Misano 15-17 luglio Gran Bretagna Donington Park 29-31 luglio Repubblica Ceca Most 9-11 settembre Francia Magny-Cours 23-25 settembre Spagna Barcellona 7-9 ottobre Portogallo Portimao 21-23 ottobre Argentina Villicum 11-13 novembre Indonesia Mandalika TBA Australia Phillip Island TBA TBA TBA