SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Portimao

Due settimane dopo il round di Barcellona, la Superbike resta nella penisola iberica, dove questo fine settimana andrà in scena il nono appuntamento della stagione. Teatro di una nuova sfida mondiale sarà Portimao, le derivate di serie si spostano dalla Spagna al Portogallo ma la situazione in campionato si fa sempre più delineata.

Alvaro Bautista arriva sul tracciato lusitano da leader della classifica e sta per scollinare i 400 punti. A quota 394, lo spagnolo della Ducati vanta 59 lunghezze sul diretto rivale Toprak Razgatlioglu. Praticamente quasi un intero weekend di gara. Ancora più importante è il vantaggio su Jonathan Rea, plafonato a -67 e in un momento complicato.

Il campione del mondo in carica è tornato a faticare in sella alla sua Yamaha nell’appuntamento catalano, ma il nordirlandese della Kawasaki non vince dal round dell’Estoril di maggio, dunque spera in un colpo di reni per dare una svolta a una stagione che lo vede sempre meno protagonista. Portimao è storicamente un tracciato forte per Rea e in Portogallo spera di tornare sul gradino più alto del podio. Cerca il riscatto anche l’alfiere Yamaha, memore del ko dello scorso anno per un problema tecnico ma consapevole di poter e voler restare in corsa per il titolo.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’intero round di Portimao verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD, che coprirà l’evento dal venerdì. TV8 trasmetterà in chiaro in diretta le due gare lunghe e la Superpole Race in differita. Attenzione agli orari, perché il Portogallo è un’ora avanti.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 7 ottobre

Prove Libere 1 SBK: 11:30-12:15

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 8 ottobre

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 9 ottobre

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 8 ottobre

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 9 ottobre

Superpole Race SBK: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00