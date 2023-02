SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Phillip Island

Phillip Island, il luogo dove tutto finisce ma dove tutto ricomincia. Lo scorso anno la pista australiana ha chiuso il sipario sulla splendida stagione 2022 e questo fine settimana lo riapre per dare avvio a un 2023 che si prospetta entusiasmante e ricco di conferme ma anche di novità. Si torna in Australia, dove riparte la stagione a fine febbraio, riprendendo così la tradizione pre-pandemia.

Il più atteso è indubbiamente Alvaro Bautista, che arriva in Australia con la determinazione di iniziare la difesa al titolo e confermarsi per il secondo anno consecutivo. È lo spagnolo l’uomo da battere, e anche nei test invernali ha dato prova di formare un binomio incredibile con la sua Ducati Panigale V4R. Attenzione anche al suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, in cerca di riscatto dopo un 2022 opaco. Il romagnolo sembra aver iniziato l’anno con il piede giusto e il round di Phillip Island sarà il primo banco di prova per confermare le buone sensazioni dei test.

I rivali però non staranno a guardare e sono pronti all’attacco. Toprak Razgatlioglu ha mostrato dei passi in avanti durante la pre-stagione e anche nel 2023 può essere il primo avversario di Bautista nella lotta al titolo. Il pilota della Yamaha vuole riportare il titolo a Iwata dopo il 2021 e per farlo ha lavorato duramente con la squadra per migliorare le aree dove la R1 era più carente. I risultati sembrano arrivare, ma sarà poi la gara a dare le risposte.

Non si tira indietro nemmeno Jonathan Rea, che lo scorso anno non era riuscito a tenere il passo di Toprak e Alvaro. Il nordirlandese ha lavorato quest’inverno insieme a Kawasaki per recuperare il gap dai primi due e la soddisfazione nel vedere i progressi nei test è stata molta. Non è mai da tirare fuori dai giochi il sei volte iridato, che dimostra sempre di poter essere della partita, e così vuole continuare anche nel 2023.

Tante sono poi le novità per questa stagione, a partire dai rookie: la griglia di partenza si arricchisce con il campione del mondo in carica della Supersport Dominique Aegerter. Lo svizzero approda in Superbike in sella alla Yamaha del team GRT e affianca Remy Gardner, anche lui al debutto nelle derivate di serie dopo l’avventura in MotoGP.

Nonostante nella lotta per il posto in SBK fra Aegerter e Lorenzo Baldassarri sembrava non ci fosse spazio per entrambi, l’italiano è riuscito a debuttare nella classe massima con la Yamaha del team GMT94 e anche lui comporrà la griglia. Ancora tricolore fra i debuttanti, con un nome d’eccezione: si tratta di Danilo Petrucci, che ha abbracciato il progetto Superbike e quest’anno esordisce con la Ducati del team Barni. Un inizio in salita per il ternano, che ha faticato durante i test ma che punta a divertirsi durante la stagione.

Il round di Phillip Island sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e da Now TV. In chiaro TV8 trasmetterà le tre gare della Superbike. Attenzione perché si comincia subito con il fuso orario e bisognerà puntare le sveglie per seguire in diretta l’azione del mondiale.

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Sabato 25 febbraio

Superpole SSP: 2:25-2:45

Superpole SBK: 3:10-3:25

Gara 1 SSP: 4:30

Gara 1 SBK: 6:00

Domenica 26 febbraio

Superpole Race SBK: 3:00

Gara 2 SSP: 4:30

Gara 2 SBK: 6:00

Orari TV8

Sabato 25 febbraio

Gara 1 SBK: 6:00

Domenica 26 febbraio

Superpole Race SBK: 3:00

Gara 2 SBK: 6:00