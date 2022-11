SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Phillip Island

Siamo arrivati ormai all’ultimo atto di questa stagione 2022 del mondiale Superbike. Il paddock si sposta dall’Indonesia all’Australia con i titoli già assegnati e l’appuntamento conclusivo dell’anno sarà da vivere senza la calcolatrice, ma solo all’attacco. Phillip Island torna a ospitare le derivate di serie per la prima volta dal 2020 (unico round disputato prima del lockdown) e sarà per l’occasione la chiusura di un campionato incredibile.

Alvaro Bautista si presenta in Australia da campione del mondo, dopo aver strappato lo scettro a Toprak Razgatlioglu a Mandalika. Il pilota Ducati penserà ora solo a divertirsi senza ansie e vorrà concludere in bellezza un 2022 perfetto. Dello stesso avviso è il portacolori Yamaha, che punterà a dare una conclusione a una stagione che lo ha visto perdere il primato ma non la competitività. Il turco arriva a Phillip Island forte della tripletta conquistata in Indonesia e punterà a confermarsi anche sul tracciato dove ha trovato la sua prima affermazione con Yamaha proprio nel 2020.

Phillip Island sarà l’ultima occasione per Jonathan Rea di tornare a vincere: il pilota Kawasaki non centra il successo ormai da Gara 2 dell’Estoril a maggio e, se a Mandalika ci è andato vicino, in Australia non vuole più sfiorare l’impresa. Il nordirlandese avrà tre occasioni per provarci e darà il tutto per tutto per concludere una stagione al di sotto delle aspettative con un guizzo.

Sarà possibile seguire il round di Mandalika in diretta su Sky, che trasmetterà le qualifiche e le gare in diretta sul canale 208. TV8 trasmette le due gare in diretta, con la consueta differita della Superpole Race. Attenzione, perché gli orari variano un po’ per il fuso orario. Dunque si correrà all’alba italiana.

Programmazione Sky Sport MotoGP HD

Sabato 19 novembre

Superpole SSP: 2:25-2:45

Superpole SBK: 3:10-3:25

Gara 1 SSP: 4:30

Gara 1 SBK: 6:00

Domenica 20 novembre

Superpole Race SBK: 3:00

Gara 2 SSP: 4:30

Gara 2 SBK: 6:00

Programmazione TV8

Sabato 19 novembre

Gara 1 SBK: 6:00