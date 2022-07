SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Most

La pausa estiva del mondiale Superbike si avvicina, ma prima di spegnere i motori è il momento di disputare un altro weekend di gara. le derivate di serie approdano a Most per il sesto round della stagione. Il tracciato ceco ospiterà il campionato per la seconda volta nella storia, dopo aver debuttato in calendario lo scorso anno, e sarà quest’anno il giro di boa del 2022.

A Most, Alvaro Bautista si presenta ancora da leader, ma la classifica si è accorciata a Donington due settimane fa, complice il primo zero in campionato del pilota Ducati. Una caduta in Gara 1 infatti ha “facilitato” il recupero di Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, i principali contendenti al titolo di questa stagione.

Proprio il pilota Kawasaki arriva in Repubblica Ceca con soli 17 punti di distacco dallo spagnolo ed è pronto a ridurre ancora il gap nella generale. Rea cercherà infatti la prima affermazione a Most, dove non ha ancora mai vinto, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora a Bautista. Ma entrambi dovranno fare i conti con un rinvigorito Toprak Razgatlioglu.

Il campione del mondo in carica a Donington è tornato a mostrarsi quello dello scorso anno e, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, si è rivisto in grande forma. Autore della sua prima tripletta in carriera, il turco ha portato il suo distacco dal leader della classifica a 43 punti. Sono solo i primi tre ad aver superato la soglia dei 200 punti e ancora una volta dimostrano di fare uno sport diverso rispetto agli altri, che lottano per le posizioni ai piedi del podio.

L’intero round di Most si potrà seguire in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dalle prove libere del venerdì. TV8 trasmetterà in diretta le due gare lunghe, come di consueto. Dopo Donington, gli orari tornano ad essere quelli dell’Europa centrale, dunque tutti gli eventi vanno considerati con la nostra ora locale.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT

Venerdì 29 luglio

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 30 luglio

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 31 luglio

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 30 luglio

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 31 luglio

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00