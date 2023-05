SBK | Ecco gli orari TV di SKY e TV8 del round di Misano

È arrivato uno dei momenti più attesi della stagione, il mondiale Superbike arriva in Romagna, dove questo fine settimana si terrà il Round di Misano. Ancora una volta, tutti a caccia di Alvaro Bautista, che arriva all’appuntamento di casa Ducati da leader e fresco di rinnovo con la Rossa di Borgo Panigale.

Proprio lo spagnolo si presenta al round di Misano forte del grande dominio messo in atto in questa prima fase di campionato e memore degli ottimi risultati dello scorso anno: il campione in carica ha trionfato sia in Gara 1 sia in Gara 2, solo Toprak Razgatlioglu gli ha negato la tripletta.

Il turco si presenta a Misano anche quest’anno come primo (e probabilmente unico) rivale in grado di fermare lo strapotere di Bautista. Per Toprak questo sarà l’ultimo appuntamento di Misano vestito con i colori Yamaha, perché proprio una settimana fa ha annunciato il passaggio in BMW a partire dal 2024.

Chi invece è rimasto più in disparte è Jonathan Rea, che continua ad arrancare rispetto ai due rivali anche in queste prime gare dell’anno. Il pilota Kawasaki quest’anno è ancora a digiuno di vittorie e punterà a Misano come punto di svolta. Ma non sarà semplice, soprattutto perché dovrà far fronte ad altri rivali, Andrea Locatelli sta ben figurando in questo avvio di stagione, ma anche Axel Bassani sarà pronto al riscatto dopo un round di Barcellona in cui non è riuscito a esprimere il suo potenziale.

L’intero round di Misano verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky). L’orario europeo facilita la visione e non ci saranno fusi da controllare, mentre TV8 trasmetterà le due gare lunghe in diretta e la Superpole Race in differita, come di consueto.

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Venerdì 2 giugno

FP1 SBK: 10:30-11:15

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 3 giugno

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 4 giugno

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 1 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 3 giugno

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 4 giugno

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00