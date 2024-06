SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Misano

A distanza di quasi due mesi dall’ultimo round disputato, la Superbike torna in azione con uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati: il round di Misano. La Riviera romagnola ospita le derivate di serie per la quarta tappa di questa stagione, aprendo così l’estate del campionato e riprendendo l’attività in pista, ferma da aprile.

Alvaro Bautista si presenta da leader del campionato, dopo un avvio di stagione complicato che però è riuscito a raddrizzare andando in vetta alla generale con un vantaggio di 6 punti su Toprak Razgatlioglu, secondo. Il turco, da quest’anno in forza al team BMW, si sta mostrando a suo agio in sella alla M 1000 RR e dà filo da torcere al campione del mondo in carica.

Sarà da tenere d’occhio anche Nicolò Bulega, che arriva al round di casa in terza posizione in campionato e con un distacco di 14 punti dal leader e compagno di squadra. Il rookie punterà a tornare alla vittoria che manca da Gara 1 a Phillip Island e accorciare in campionato. Attenzione anche ad Andrea Iannone, che si presenta per la prima volta sul tracciato casalingo con la Ducati del team Goeleven e l’obiettivo sarà ovviamente quello di far bene davanti al proprio pubblico. Target meno elevati per Danilo Petrucci, che rientra dopo il brutto infortunio avuto in allenamento e pronto a tornare in azione sulla Panigale V4R del team Barni.

Kawasaki e Yamaha alla ricerca del riscatto: prestazioni altalenanti da parte di Alex Lowes e Andrea Locatelli, che ormai conoscono la ZX-10RR e la R1 rispettivamente. Hanno faticato invece Axel Bassani, al suo primo anno con la “verdona” e Jonathan Rea, estremamente in difficoltà con la moto blu della Casa di Iwata. Il veneto vorrà giocare la carta del round di casa per risalire la china e il sei volte iridato punterà a cercare di dare una svolta alla sua stagione dopo il lungo stop del campionato, ricco di stacco ma anche di test.

L’intero round di Misano sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e le gare si potranno seguire in diretta su TV8, come di consueto. Di seguito tutti gli orari del round di Misano, sia sulla pay-tv sia in chiaro.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 14 giugno

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 15 giugno

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 – WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 16 giugno

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

15:15 – WorldSSP Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 15 giugno

14:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 16 giugno

13:00 – Superpole Race (differita)

14:00 – WorldSBK Gara 2