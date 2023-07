SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Imola

Si riaccendono i motori del mondiale Superbike, che questo fine settimana torna in azione e lo fa sull’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Le derivate di serie approdano al Santerno per la prima volta dal 2019, quando andò in scena l’ultima edizione. Fu Jonathan Rea a vincere e rilanciarsi nel mondiale in quell’occasione, ma stavolta ci si presenta con una situazione ben diversa. Riferimenti diversi per tutti e carte in tavola cambiate a distanza di quattro anni, ma sempre con un obiettivo: Alvaro Bautista sarà l’uomo da battere.

Il campione del mondo in carica arriva al round di casa di Ducati da leader incontrastato, ma quest’anno decisamente più consapevole ed esperto di quanto non fosse nel 2019. Il suo vantaggio attuale sul primo degli inseguitori è di ben 93 punti, Toprak Razgatlioglu è secondo e fino ad ora l’unico in grado di aver impedito al campione del mondo in carica di monopolizzare il gradino più alto del podio.

Il portacolori Yamaha infatti ha trionfato nella Superpole Race di Donington (oltre a quella di Mandalika), piegando Bautista e candidandosi definitivamente come il principale rivale del pilota Aruba. Situazione diversa invece per Jonathan Rea, la cui ultima vittoria risale a Phillip Island dello scorso anno e nel 2023 è ancora a digiuno di successi. Ci ha provato nel round di casa due settimane fa, ma invano.

Quello di Imola sarà un round importante anche per i tanti piloti di casa, a partire da Michael Ruben Rinaldi. Il futuro del portacolori Aruba è ancora ignoto, al Santerno vorrà riscattarsi di un round di Donington decisamente al di sotto delle aspettative e concluso con una brutta caduta. Solo un grande spavento, ma giovedì si dovrà sottoporre a un nuovo esame medico per ricevere il “fit”. Anche Axel Bassani sarà pronto a dare il massimo, contendendosi la posizione di miglior indipendente con un rinvigorito Danilo Petrucci, forte del podio conquistato in Gran Bretagna due settimane fa. Attenzione anche ad Andrea Locatelli, che in questa prima parte di stagione ha mostrato una grande crescita.

L’intero round di Imola verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) a partire dal venerdì. Si comincia con le libere, per poi avvicinarci alla gara nel sabato mattina con la Superpole. Gara 1 e Gara 2 andranno in scena alle ore 14 di sabato e domenica rispettivamente, intervallate dalla Superpole Race, domenica alle ore 11. TV8 trasmetterà in diretta le due gare lunghe e in differita quella breve.

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Venerdì 14 luglio

FP1 SBK: 10:30-11:15

FP2 SBK: 15:00-16:00

Sabato 15 luglio

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 16 luglio

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 1 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 15 luglio

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 16 luglio

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00