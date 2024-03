SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Barcellona

La lunga pausa della Superbike è finita e questo weekend si torna in azione per il primo dei round europei. Lasciata l’Australia ormai un mese fa, il paddock delle derivate di serie inizia il suo giro nel vecchio Continente e riparte da Barcellona, dove si terrà il secondo appuntamento stagionale.

Al Montmelo, la scorsa settimana sono già andati in scena due giorni di test, dominati da Nicolò Bulega, che al round di Barcellona si presenta come l’uomo da battere, avendo vinto al debutto e dimostrato grande competitività in sella alla Ducati del team Aruba. Tuttavia, il leader del campionato è Alex Lowes, che a Phillip Island ha ben figurato e spera di poter continuare su questa linea per poter confermare le buone sensazioni in sella alla Kawasaki, che negli ultimi anni si è mostrata più in difficoltà.

Sarà invece costretto a inseguire Alvaro Bautista: il campione del mondo in carica è incappato in un avvio di stagione complicato, caratterizzato da un inverno alle prese con il recupero dall’infortunio dei test di novembre e un regolamento tecnico che lo penalizza per via della zavorra. Tutto riprogrammato, dunque, per poter difendere il titolo e puntare al terzo consecutivo. Non sarà semplice, perché anche i test a Barcellona sono andati al di sotto delle aspettative, tuttavia lo spagnolo è pronto a riportare la Ducati davanti a tutti nel suo appuntamento di casa.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista dovrà vedersela con avversari agguerriti, tra cui Toprak Razgatlioglu. Apparso in forma con la BMW, il turco ha messo in archivio i test di Barcellona con un bilancio positivo e ora si presenta al secondo round della stagione con le carte in regola per “infastidire” Bulega, che la scorsa settimana è sembrato imbattibile. Il portacolori BMW sembra davvero l’unico in grado di impensierire il rookie della Ducati, ma attenzione agli outsider.

Jonathan Rea sta prendendo confidenza pian piano con la Yamaha e punterà a migliorare a Barcellona dopo la delusione di Phillip Island. Il suo compagno di squadra Andrea Locatelli è invece sembrato più in forma, forte anche della maggiore esperienza in sella alla R1, e punterà a confermarsi. Bisognerà tenere d’occhio anche Andrea Iannone, che nel suo avvio di carriera in Superbike ha ben figurato e proverà a replicare i buoni risultati anche in terra catalana.

Il round di Barcellona del Mondiale Superbike sarà trasmesso interamente su Sky Sport. Tuttavia, a causa della concomitanza con la MotoGP in Portogallo, le derivate di serie si potranno vedere su Sky Sport Arena (canale 204) il venerdì e su Sky Sport Max (canale 205) il sabato e la domenica.

Orari TV Sky Sport (Arena e Max)

Venerdì 22 marzo (Sky Sport Arena)

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 23 marzo (Sky Sport Max)

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 24 marzo (Sky Sport Max)

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

15:15 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 23 marzo

17:45 – WorldSBK Gara 1 (differita)

Domenica 24 marzo

11:00 – Superpole Race (diretta)

16:15 – WorldSBK Gara 2 (differita)