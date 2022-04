SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Aragon

L’attesa è finita! I motori si riaccendono e la stagione 2022 è pronta a partire. Motorland Aragon ospiterà il primo round del mondiale Superbike, che riparte questo fine settimana dando il via alla lotta per il campionato, che si preannuncia molto combattuta. Sulla pista spagnola torna il duello tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con il pilota Kawasaki determinato a tornare in vetta e il campione del mondo in carica pronto a confermare il titolo.

Ma Razgatlioglu e Rea non saranno soli nella loro lotta: attenzione ad Alvaro Bautista, che torna in sella alla Panigale V4R dopo due anni. Lo spagnolo ha mostrato una grande competitività nei test invernali e vorrà sicuramente confermarsi in gara, anche se saranno condizioni differenti. I primi tre sono sicuramente i favoriti, ma non bisognerà distogliere lo sguardo dagli altri piloti, che sono pronti a dare battaglia per poter essere della partita. Primi fra tutti i rispettivi compagni di squadra, che puntano a essere nelle posizioni di vertice il più possibile per poter provare a insidiare i tre nella lotta al titolo.

La griglia di partenza è davvero ricca di novità e conferme, che rendono questa stagione 2022 tutta da vivere. Honda e BMW cercano il passo in avanti che possa portare loro ad essere sempre nelle posizioni di vertice. La casa dell’ala dorata ha puntato a una line-up totalmente rinnovata con Iker Lecuona e Xavi Vierge. Il costruttore tedesco, che questo weekend farà a meno di Michael van der Mark, ha scelto Scott Redding, oltre alla coppia d’eccezione formata da Eugene Laverty e Loris Baz, in forza al team indipendente.

Tante sono inoltre le squadre indipendenti che possono provare a insidiare le prime posizioni, come già hanno dimostrato lo scorso anno. L’obiettivo del 2022 sarà quello di confermarsi e di migliorare ancora. Tutto questo renderà la stagione ancora più avvincente e ricca di incognite, anche alla luce dei test invernali che hanno mostrato un grande equilibrio nel centro gruppo.

Non solo Superbike: tanta sarà l’attenzione anche per la Supersport, che nel 2022 si presenta con un nuovo regolamento e con diverse novità, prima fra tutte l’ingresso di Ducati. La Rossa di Borgo Panigale ha già mostrato una grande competitività con Nicolò Bulega e tanti occhi saranno puntati sul box di Oli Bayliss, figlio del leggendario Troy. Ma ci sarà anche Dominique Aegerter, campione in carica determinato a riconfermarsi per farsi spazio nella classe regina delle derivate di serie. Lo svizzero sarà insidiato da Evan Bros, che invece con Lorenzo Baldassarri vorrà tornare in vetta dopo che il titolo è sfuggito per poco nel 2021.

Tutto il weekend del round di Aragon si potrà seguire in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, a partire dal venerdì di libere. TV8 trasmetterà le due gare della Superbike in diretta, mentre la Superpole Race verrà trasmessa in differita.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 8 aprile

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-

Sabato 9 aprile

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 10 aprile

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 9 aprile

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 10 aprile

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00