SBK | Ducati recupera i giri motore tolti lo scorso anno

L’inizio della stagione è sempre più vicino e il Mondiale Superbike si prepara ad arrivare in Australia per dare il via a un 2024 che ci ha già dato un primo assaggio dei valori in campo nei test invernali. Non solo i piloti, anche i team si preparano a scendere in pista e a Phillip Island vedremo già le novità sui giri motore, tra guadagni e stabilità.

Ducati recupera così i 500 giri persi e inizierà la stagione con 16.100 giri e non più con i 15.600. Anche Kawasaki guadagna lo stesso numero di giri di Ducati e si presenta in Australia con 15.100 giri/minuto. La “verdona” ne avrà 100 in meno rispetto a Yamaha, che invece inizierà il campionato con 15.200 giri.

Nessun cambiamento invece per Honda e BMW, che inizieranno la stagione con lo stesso numero di giri di come hanno concluso il 2023. La squadra di Tokyo correrà a Phillip Island con 15.600 giri, mentre il marchio tedesco ne avrà 15.500.

Così tutti i team correranno in Australia, dove si recheranno a metà febbraio per disputare il round inaugurale della stagione. Prima del weekend di gara però, sarà il momento di svolgere gli ultimi test, che prepareranno squadre e piloti ad affrontare il primo fine settimana del 2024. Questa sessione sarà solo l’ultima di una serie di test invernali svolti nel corso del mese di gennaio tra Jerez e Portimao, dove abbiamo visto la Ducati dominare con Nicolò Bulega.

Numero giri motore dei costruttori all’inizio del 2024

Kawasaki: 15.100

Ducati: 16.100

Yamaha: 15.200

BMW: 15.500

Honda: 15.600