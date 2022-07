SBK | Donington: Rea e Kawasaki prendono tutto, Superpole da record

Che Donington fosse una pista favorevole alla Kawasaki era già cosa nota, ma la Superpole di questo round è stata senza rivali per le due Ninja ZX-10RR. Sulla pista di casa, festeggia Jonathan Rea, che conquista la sua seconda Superpole in carriera sul tracciato britannico e frantuma il record: con 1'26"080, il sei volte campione del mondo diventa imbattibile e scatterà in Gara 1 dalla prima casella.

Segue un ottimo Alex Lowes, rinvigorito davanti al suo pubblico. Il britannico si ferma a 273 millesimi dal compagno di squadra, andando a regalare anche una splendida doppietta al team ufficiale. A Donington infatti, l'1-2 Kawasaki è il primo in Superpole da Phillip Island 2019, quando Rea e Leon Haslam avevano firmato la doppietta in qualifica.

Le prime due posizioni sono ad appannaggio del team ufficiale, e a chiudere la prima fila troviamo Toprak Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica riesce ad agguantare il terzo crono nella qualifica, pagando però un distacco di ben quattro decimi, a dimostrazione della differenza che su questa pista stanno facendo le Kawasaki.

Il grande balzo in avanti lo fa Scott Redding, che dopo essere stato la sorpresa del venerdì si conferma in ottima forma anche in qualifica. BMW ha portato delle novità a Donington e i miglioramenti sono apparsi subito evidenti: il britannico infatti apre la seconda fila con un ottimo quarto tempo in Superpole.

Se Redding migliora, su questo tracciato fatica maggiormente la Ducati: Alvaro Bautista infatti non va oltre il quinto tempo. Il leader della classifica era arrivato a Donington sapendo di dover soffrire un po' e infatti accusa un ritardo di sei decimi e mezzo dal diretto rivale in classifica. Subito dietro si piazza Michael Ruben Rinaldi, che con l'altra Panigale V4R chiude la seconda fila con il sesto tempo.

Fatica anche Iker Lecuona in questo round, con una settima posizione in qualifica che lo porta ad essere il primo rappresentante della Honda. Lo spagnolo precede Garrett Gerloff, che è il primo dei piloti indipendenti in sella alla R1 del team GRT. Lo statunitense riesce a mettere la sua Yamaha davanti a quella ufficiale di Andrea Locatelli, solamente nono. Chiude la top 10 Axel Bassani, seguito da Philipp Oettl, 11° con la quattro cilindri del team Go Eleven. Più attardato l'altro italiano Roberto Tamburini, 19°.