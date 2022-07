SBK | Donington: Rea fa gli onori di casa nel venerdì di libere

La lotta per il mondiale si rinnova questo fine settimana, dove a Donington i piloti del mondiale Superbike scendono in pista per il quinto round della stagione. Sullo storico tracciato inglese, è andata in scena la prima giornata di prove libere, con le due sessioni che hanno confermato anche quest’anno lo strapotere di Jonathan Rea. Il britannico ha siglato il miglior crono nel secondo turno, accodandosi a Toprak Razgatlioglu nella prova mattutina.

Il weekend di Donington sembra dunque riproporre il duello che abbiamo visto già lo scorso anno tra il pilota Kawasaki e il campione del mondo in carica. Il turco si è infatti imposto nel primo turno, Ma nella classifica combinata paga poco più di mezzo secondo dal britannico, che la fa da padrone sulla pista di casa e dimostra di essere a proprio agio con la sua Kawasaki. Il layout del tracciato favorisce indubbiamente la ZX-10RR, con la Yamaha a inseguire.

In questo venerdì inglese resta invece più attardato Alvaro Bautista. Lo spagnolo è arrivato a Donington da leader del mondiale, ma consapevole di dover faticare di più su un tracciato non propriamente favorevole alla sua quattro cilindri. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati infatti chiude la prima giornata del weekend con il quinto tempo e in termini di cronometro paga un ritardo di poco più di sette decimi dalla vetta. Il pilota di Talavera de la Reina è tuttavia ancora una volta il primo dei ducatisti e precede il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, che mette in archivio le due sessioni con il sesto crono.

La vera sorpresa di giornata è però Scott Redding: sulla pista di casa, il pilota BMW si rende protagonista di un gran guizzo e vola nelle posizioni di vertice. Si prende così il terzo crono, subito dietro ai due contendenti che in questo momento appaiono come i favoriti. Il distacco dalla vetta inoltre è di quasi sei decimi e paga un ritardo di soli 31 millesimi da Razgatlioglu. L’aria di casa fa bene anche ad Alex Lowes, che con l’altra Kawasaki si porta in quarta posizione, pur accusando un ritardo importante dal compagno di squadra, ben 66 centesimi.

Il primo dei piloti indipendenti in questo venerdì di libere è Loris Baz. Il francese porta la sua BMW in top 10 grazie alla sua settima posizione e conferma che la M1000RR può andare forte sulla pista di Donington. Il portacolori Bonovo riesce a mettersi davanti anche ai piloti factory, pur essendo il primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo dal leader di giornata, Rea. Alle sue spalle troviamo Andrea Locatelli, caduto nella sessione mattutina, fortunatamente senza conseguenze. Il bergamasco del team Pata però non riesce ad andare oltre l’ottavo tempo e precede il compagno di marca Garrett Gerloff, nono. A chiudere la top 10 troviamo Leon Haslam, che questo fine settimana è impegnato nel mondiale Superbike con il team Pedercini.

In grande difficoltà le Honda in questo avvio di round di Donington: la pista inglese non sembra giovare alle Fireblade, la più veloce delle quali è quella di Iker Lecuona, 12° a quasi un secondo e mezzo da Jonathan Rea. Ancora più attardato Xavi Vierge, solo 18°. Non sorridono particolarmente nemmeno gli altri italiani: Axel Bassani è 13° con la Ducati del team Motocorsa, mentre Roberto Tamburini è 19° e Luca Bernardi solo 25°.