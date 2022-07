SBK | Donington: Razgatlioglu implacabile, sua la Superpole Race

Un sole molto caldo ha accolto la Superbike in questa domenica mattina di Donington, con la Superpole Race ad aprire l’ultima giornata del weekend. Nella gara sprint, al momento di dare il tutto per tutto senza pensare alle strategie, la spunta Toprak Razgatlioglu, che si prende la prima posizione già dallo spegnersi del semaforo per non lasciarla fino alla bandiera a scacchi. Il campione del mondo in carica si impone su Jonathan Rea, che si accoda con poco più di un secondo di distacco.

Il pilota Kawasaki non riesce mai ad impensierire il portacolori Yamaha, che rosicchia ancora qualche punto nella classifica generale, mentre il pluricampione del mondo si deve “accontentare” della seconda posizione sulla pista di casa, ma guadagna comunque 3 punti sul diretto rivale Alvaro Bautista, ancora leader ma con 13 punti di vantaggio.

Nelle ultime tornate è lotta per l’ultimo gradino del podio tra Scott Redding e Alex Lowes. Il britannico della BMW, scattato dalla prima fila, è riuscito a mantenere la terza posizione per tutta la gara, tenendosi dietro il connazionale della Kawasaki. Lowes però rompe gli indugi a tre giri dal termine, sferrando l’attacco che lo porta in terza posizione. I due ingaggiano un duello, ma il portacolori BMW riesce a chiudere tutte le porte e difendersi per riuscire a mantenere il terzo posto fino al traguardo. Per Redding è il primo podio con BMW, un risultato importante in un weekend in cui la Casa di Monaco ha portato diverse novità che sembrano risultare efficaci.

Dopo il guizzo, Lowes appare remissivo e nell’ultimo giro subisce il sorpasso di un Alvaro Bautista in sofferenza rispetto ai diretti rivali in campionato. Solo quinto per tutta la gara, conclude un grande sorpasso proprio sul pilota Kawasaki nell’ultima tornata, andandosi a prendere la quarta posizione ai danni di uno degli idoli di casa. Lo spagnolo della Ducati resta ai piedi del podio, ma mantiene il comando della classifica generale. Si accoda invece Lowes, quinto alla bandiera a scacchi.

Michael Ruben Rinaldi è il secondo dei piloti Ducati e chiude la Superpole Race in sesta posizione davanti a Iker Lecuona, settimo e più in difficoltà. Gara faticosa soprattutto per il suo compagno di squadra Xavi Vierge, rimasto nelle retrovie e protagonista di un incidente, fortunatamente senza conseguenze, con Tarran Mackenzie, poi messo sotto investigazione.

Andrea Locatelli, dopo aver dato spettacolo nelle prime fasi di gara con un duello con Lecuona, non va oltre l’ottava posizione, mentre Loris Baz è nono e primo dei piloti indipendenti. Chiude la top 10 l’altro indipendente Garrett Gerloff, decimo con la Yamaha del team GRT. Superpole Race difficile per Axel Bassani, che non riesce ad essere efficace e resta in 12esima posizione, dietro Philipp Oettl, 11°. Fatica molto anche l’altro italiano Roberto Tamburini, 21°.