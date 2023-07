SBK | Donington: Razgatlioglu ferma Bautista nella Superpole Race

Dopo 11 vittorie consecutive, Alvaro Bautista poteva segnare un nuovo record, ma non ha fatto i conti con Toprak Razgatlioglu. Il pilota Yamaha ha infatti interrotto la striscia di successi dello spagnolo firmando la sua seconda vittoria stagionale nella Superpole Race di Donington Park.

Secondo per quasi tutti i dieci giri di gara, Razgatlioglu ha sferrato l’attacco proprio nel finale su Jonathan Rea, che ci ha creduto fino alla fine ma resta ancora a digiuno di vittorie in questa stagione. Pronti, via, è proprio il nordirlandese a prendere il comando della gara, tenendosi alle spalle i due rivali principali. All’ultima tornata è però il turco a prendere le redini della Superpole Race, andando a vincere con tre decimi di vantaggio su Alvaro Bautista.

Il campione del mondo in carica, terzo per tutta la gara, approfitta del crollo di Rea nelle ultime fasi e si prende la seconda posizione. Per Bautista questa è la prima gara che conclude non in prima posizione (nella Superpole Race di Mandalika non aveva vinto, ma era caduto). Niente da fare per il pilota Kawasaki, che dopo aver resistito e dettato il ritmo, si ritrova a chiudere il podio con un terzo posto a poco più di mezzo secondo dal vincitore.

I primi tre fanno la differenza ancora una volta sul resto del gruppo: se Razgatlioglu, Bautista e Rea sono separati da mezzo secondo, Andrea Locatelli è “il primo degli altri” e passa sulla linea del traguardo con un ritardo di oltre quattro secondi dal vincitore. Il pilota della Yamaha precede Danilo Petrucci, quinto e migliore dei piloti indipendenti in sella alla Ducati del team Barni.

Alle spalle del ternano troviamo l’altra Kawasaki di Alex Lowes, che chiude la Superpole Race in sesta posizione e resta davanti a Garrett Gerloff. Lo statunitense è il miglior rappresentante BMW con la M1000RR del team Bonovo, mentre Scott Redding è nono. Tra i due si inserisce Axel Bassani, ottavo in rimonta con la Panigale V4R della formazione Motocorosa. Chiude la top 10 Philipp Oettl, decimo in sella all’altra Ducati indipendente di Goeleven.

Gara da dimenticare per Michael Ruben Rinaldi, in difficoltà anche questa domenica. Il portacolori Aruba fa un dritto nelle fasi iniziali ed è costretto a ricostruire la sua gara, che conclude in 17esima posizione. Domenica amara anche per Honda, con Iker Lecuona migliore dei suoi rappresentanti e solo 13°, mentre Xavi Vierge è 14°. Attardato anche Lorenzo Baldassarri, 16° con la Yamaha del team GMT94.