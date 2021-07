SBK, Donington, Libere 3: sul bagnato Rea guida l’1-2 Kawasaki

Il Circuito di Donington ha accolto i piloti della Superbike con una pioggia scrosciante, che ha costretto a disputare la terza sessione di prove libere su pista bagnata. In queste condizioni, chiaramente i tempi non sono migliorati rispetto alla giornata di ieri, ma il miglior tempo del turno è quello di Jonathan Rea, che si conferma più veloce in entrambe le condizioni.

Il pilota Kawasaki ferma il cronometro sull’1’41”433, a dimostrazione di quanto siano cambiate le condizioni della pista questa mattina. Ma sotto la pioggia Kawasaki sembra la moto da battere e firma una doppietta grazie al tempo di Alex Lowes. Il compagno di squadra di Rea chiude la sessione con il secondo tempo, ma paga ben un secondo di ritardo dal vicino di box. Il campione in carica è infatti l’unico ad essere sceso sotto il 42, staccando tutti gli altri.

Sotto l’acqua emerge Leon Haslam, che sulla pista di casa firma il terzo crono di quest’ultima sessione di libere. Si tratta della miglior sessione della stagione per il pilota Honda, che nel weekend di Donington però sembra essere partito con il piede giusto. ‘Pocket Rocket’ si ferma a 1.2 secondi da Rea e precede un altrettanto in forma Tom Sykes. Il portacolori BMW continua a mostrarsi in forma sul tracciato di casa e chiude il turno con il quarto tempo, pur pagando un ritardo di quasi due secondi dalla vetta. Sykes è protagonista di una scivolata alla Curva 8 nelle fasi iniziali, ma riesce comunque ad essere davanti anche ai più favoriti.

Favoriti che in questa sessione sono rimasti più attardati: Toprak Razgatlioglu infatti non va oltre l’ottavo tempo e accusa un ritardo da Rea di ben 3.8 secondi. La prima Yamaha nella classifica dei tempi è quella di Garrett Gerloff, che rimane in quinta posizione a due secondi e mezzo dalla vetta. La Casa di Iwata riesce comunque a piazzare tutte e tre le moto (Nozane è unfit per il resto del weekend) nella top 10, grazie al decimo tempo di Andrea Locatelli.

In condizioni di bagnato soffre di più Ducati, il cui primo rappresentante è, a sorpresa, Axel Bassani. Il più giovane pilota della griglia porta la Panigale V4R in sesta posizione e si ferma davanti a Chaz Davies. Il gallese del team Go Eleven riesce a sfruttare la quattro cilindri sotto l’acqua e chiude la terza sessione in settima posizione, davanti anche a Razgatlioglu. Ad ogni modo il ritardo di Davies dalla vetta è di quasi quattro secondi.

I due portacolori ufficiali invece ben fuori dalle prime dieci posizioni. Scott Redding archivia l’ultimo turno di libere del weekend con un 12esimo tempo e mette a segno la prima caduta del fine settimana. Il britannico perde il controllo della sua Panigale V4R alla Curva 11, finendo nella ghiaia ma senza riportare alcuna conseguenza fisica, fortunatamente. Più opaco è il crono di Michael Ruben Rinaldi, che non va oltre la 16esima posizione e paga un ritardo importante, ben 6.8 secondi dal leader.