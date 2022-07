SBK | Donington: impresa Razgatlioglu in Gara 1, Bautista a terra

Sventola la bandiera turca sul gradino più alto del podio di Gara 1: Donington doveva essere terreno di caccia di Jonathan Rea, che dopo una Superpole incredibile era il grande favorito. Eppure Toprak Razgatlioglu compie l’impresa andando a conquistare la seconda vittoria stagionale, la prima di una manche lunga (dopo la Superpole Race a Misano). Il campione del mondo in carica mette in atto una gara di strategia, andando a prendersi la prima posizione allo spegnersi del semaforo per non lasciarla fino alla bandiera a scacchi.

Sulla pista di casa del rivale della Kawasaki, Razgatligolu passa sotto la bandiera a scacchi con uno stoppie per festeggiare la vittoria e il rilancio nel mondiale. Il pilota Yamaha si porta così a 54 punti dalla vetta, disputando una Gara 1 in cui non ha mai avuto rivali. Un maestoso Toprak dunque riesce a tenere a bada le due Kawasaki, che nella qualifica di questa mattina erano apparse incredibilmente in forma. È comunque arrivato il podio numero 500 per la Casa di Akashi, grazie all’ottima seconda posizione di Jonathan Rea.

Il sei volte campione del mondo, beffato in partenza da Toprak, si è trovato nei primi giri a combattere per la vetta, ma un largo gli ha fatto perdere diverse posizioni. Rea inizia così la rimonta, che lo riporta di nuovo a ridosso del podio, su cui sale passando sotto la bandiera a scacchi con un secondo posto che non lo può soddisfare pienamente. Il pilota Kawasaki però dà spettacolo con un grande duello con Alvaro Bautista, uno scontro diretto in ottica mondiale.

È però proprio il pilota Ducati a regalare di fatto la seconda posizione a Rea. Su una pista in cui ci si aspettava che la quattro cilindri faticasse enormemente, lo spagnolo riesce ad essere competitivo e si mette in lotta per le posizioni di vertice, riuscendo anche a mettere le ruote della sua Panigale davanti a quelle di Rea in diverse occasioni. Nella seconda metà di gara però, Bautista scivola e getta alle ortiche una seconda posizione che gli avrebbe consentito di raccogliere punti preziosi su un tracciato non congeniale. Il pilota Ducati accumula così il suo primo zero in stagione, ma resta leader della classifica. Rea però si avvicina pericolosamente e si porta a -16.

Con uno dei primi tre assente, il terzo gradino del podio è vacante, ma c’è Alex Lowes ad agguantarlo. Il britannico, dopo la seconda posizione in qualifica, non riesce a tenere il passo dei primi in gara, ma conquista il suo primo podio della stagione grazie a una terza posizione guadagnata nel finale dopo un grande duello con Scott Redding. Il pilota BMW, scattato dalla terza casella, perde terreno in partenza ma risale la china fino a sognare il podio. L’impresa viene solo sfiorata e l’inglese taglia il traguardo in quarta posizione, il suo miglior risultato in BMW.

Alle sue spalle troviamo un ottimo Axel Bassani, in Gara 1 miglior pilota indipendente e primo rappresentante dei piloti Ducati. Il portacolori Motocorsa riesce a tenere le ruote della sua quattro cilindri davanti a quelle dell’ufficiale Michael Ruben Rinaldi, sesto. Il secondo dei piloti Yamaha è Garrett Gerloff, settimo con la R1 del team GRT, mentre Andrea Locatelli non va oltre la decima posizione, a ben 28 secondi dal compagno di squadra. Tra lo statunitense e il bergamasco si inseriscono Iker Lecuona e Loris Baz, ottavo e nono rispettivamente.