SBK, Donington, Gara 2: Razgatlioglu vince ed è leader, Rea cade!

Grande protagonista del round di Donington è stato il meteo, che ha condizionato gare e scelte dei piloti. In Gara 2 però l’incertezza è scomparsa e la pista asciutta ha permesso ai piloti della Superbike di battagliare senza remore sotto un timido sole. A fare la differenza ancora una volta è Toprak Razgatlioglu, che trionfa per la seconda volta nel weekend e va clamorosamente in testa alla classifica del mondiale grazie anche ad una inaspettata scivolata di Jonathan Rea, che raccoglie il primo zero della stagione.

Il pilota Yamaha, partito dalla sesta casella, ha rimontato subito fino a trovarsi in seconda posizione dopo poche curve. Già nelle fasi iniziali ha rotto gli indugi sferrando l’attacco su Jonathan Rea, al comando nei primi giri, ma poi costretto ad inseguire. Il duello fra i due si stava delineando quando il pilota Kawasaki era tornato in testa, salvo poi scivolare rovinosamente alla Curva 8 e mettendo fine alle sue ambizioni del weekend. Uno zero pesante per Rea, che vede così sfuggire il comando della classifica a vantaggio di Toprak Razgatlioglu. Il turco ha poi tagliato il traguardo con ben 2.2 secondi di vantaggio sul secondo classificato e balza così in testa al mondiale.

Gara 2 segna una grande doppietta Yamaha, con Garrett Gerloff in seconda posizione. Lo statunitense è stato autore di una solita gara in cui si è dimostrato ancora una volta il migliore degli indipendenti e ha confermato la grande crescita della R1. Il portacolori GRT si è imposto davanti ad un altrettanto ottimo Tom Sykes, ancora una volta in grado di capitalizzare in gara. L’inglese ha tagliato il traguardo in terza posizione salendo sul podio per la seconda volta consecutiva dopo quello della Superpole Race. Per il pilota BMW è la prima volta che conquista due podi di fila dal 2018.

Tira un sospiro di sollievo Scott Redding, che ha limitato i danni di un weekend disastroso riuscendo ad avvicinarsi alle posizioni del podio. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati ha recuperato sette posizioni, andando così a riscattarsi, anche se in parte, del brutto risultato della Superpole Race. Il britannico si è fermato ai piedi del podio in quarta posizione ma è il primo dei piloti Ducati e si tiene alle spalle l’altra BMW di Michael van der Mark. L’olandese non è riuscito ad avere lo stesso guizzo della mattina, chiudendo così in quinta piazza.

Dopo una domenica mattina difficile si è riscattato anche Alex Lowes, sesto al traguardo davanti a Chaz Davies, ancora una volta in top 10 con la Panigale V4R del team Go Eleven. Il gallese comunque precede l’altro pilota ufficiale Ducati Michael Ruben Rinaldi. Gara opaca quella del romagnolo, che non è mai riuscito ad essere in lotta, accontentandosi così dell’ottava posizione. Chiudono la top 10 Leon Haslam e Alvaro Bautista, nono e decimo rispettivamente.