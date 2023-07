SBK | Donington, Gara 1: Bautista implacabile, beffati Toprak e Rea

Sembrava che la pista di Donington Park dovesse mettere in difficoltà Alvaro Bautista, eppure in Gara 1 non ha avuto rivali, imponendosi per la prima volta in Gran Bretagna e incrementando ulteriormente il suo vantaggio già ampio. Dopo una prima fase caldissima fatta di battaglie durissime con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, il campione in carica ha deciso di sbaragliare la concorrenza vincendo con quasi quattro secondi sul turco, secondo davanti al “padrone di casa”.

Per Bautista arriva la prima vittoria a Donington e riporta Ducati sul gradino più alto del podio per la prima volta dal 2011, quando aveva trionfato con Carlos Checa. Con il successo odierno, inoltre, il portacolori Aruba eguaglia le 11 vittorie consecutive ottenute nel 2019 e quelle di Rea, che aveva conquistato l’anno precedente.

Dopo essere partito dalla seconda fila, Razgatlioglu ha messo a segno una grande prima manche, che lo ha visto combattere e prendersi anche la testa della gara. Nulla ha però potuto contro lo strapotere del leader di campionato, e si è così accontentato della seconda posizione al traguardo. Jonathan Rea ci ha creduto, ci ha provato e ha combattuto, ma alla bandiera a scacchi si è piegato ai due rivali chiudendo con il terzo posto. Per il pilota Kawasaki arriva comunque un nuovo traguardo, quello odierno è il suo podio numero 250 in Superbike.

La sorpresa di giornata è indubbiamente Danilo Petrucci, che dopo aver conquistato la prima fila in qualifica, si conferma in grande spolvero a Donington e ottiene il suo miglior risultato in Superbike: il ternano conclude Gara 1 in quarta posizione, sfiorando il podio ma dovendosi poi arrendere a Rea nelle fasi finali. Il portacolori Barni è il migliore dei piloti indipendenti e precede il connazionale Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha è quinto davanti ad Alex Lowes, molto efficace nelle prime fasi di gara ma poi sesto al traguardo.

Autore di una grande rimonta in Gara 1 è Axel Bassani, in grande difficoltà nella qualifica di questa mattina e solo 14° in griglia: il pilota del team Motocorsa risale la china giro dopo giro e passa sotto la bandiera a scacchi in settima posizione. Guizzo anche per Scott Redding, che proprio nel finale beffa Tom Sykes e si prende l’ottavo posto per solo un decimo. Redding è così il migliore dei piloti BMW al traguardo dopo che il veterano della Superbike è riuscito a restare in top 8 per tutta la gara. Chiude la top 10 Remy Gardner con la Yamaha del team GRT.

L'australiano precede il più favorito compagno di squadra Dominique Aegerter, solo 12°. Tra i due portacolori GRT si inserisce Xavi Vierge, 11° con l’unica Honda al traguardo. Iker Lecuona infatti scivola nelle fasi finali e si reca al centro medico per un check-up. Gara 1 complicata anche per Michael Ruben Rinaldi, che al primo giro ha un problema e finisce in fondo al gruppo, per poi recuperare fino alla 13esima posizione finale. Alle sue spalle l’altro italiano Lorenzo Baldassarri, 14°. Gara da dimenticare per Philipp Oettl, fermo nel finale per un problema tecnico sulla sua Ducati del team GoEleven. Sotto investigazione l’incidente avvenuto a inizio gara tra Garrett Gerloff e Bradley Ray.