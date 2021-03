SBK: Davies ha contratto il Covid, salterà i test di Misano

Il Mondiale Superbike scende in pista questa settimana per due giorni di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma dovrà fare a meno di Chaz Davies, che è risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. Il gallese, che quest’anno è in forza al team Go Eleven, deve quindi rimandare ancora un po’ il debutto in sella alla Panigale V4R del team indipendente.

È lo stesso Davies a dare l’annuncio tramite un video pubblicato sui canali social della squadra. Come si legge nella didascalia, il pilota è risultato positivo al Covid la settimana scorsa. Un test effettuato ieri mattina ha dato esito negativo, ma i tempi obbligatori di quarantena ancora lo costringono a restare in casa. Pertanto, pur essendo di fatto non più positivo, non potrà viaggiare e non farebbe in tempo a raggiungere Misano per i test.

“Ciao a tutti, questa settimana avevo un test Superbike a Misano, però purtroppo ho contratto il Covid e sono a casa in quarantena per qualche giorno in più – spiega Davies nel video diffuso sui social – Purtroppo non posso iniziare la nuova avventura con Go Eleven, però ci sono più di due mesi prima dell’inizio della stagione. Sicuramente tornerò in pista fra due settimane a Barcellona. Io mi sento bene, ma dovrò aspettare un po’ di più. Ci vediamo presto, grazie a tutti”.

Chaz Davies è il primo pilota del mondiale Superbike ad annunciare di aver contratto il Covid-19. Durante la stagione 2020 infatti, non sono mai stati comunicati casi di positività tra piloti o membri del paddock. Ad ogni modo, potremo vedere il gallese in azione fra due settimane, quando le derivate di serie si sposteranno a Barcellona per un’altra sessione di test dal 31 marzo al 1 aprile.