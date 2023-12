SBK | Cremona si rinnova e ospita due giorni di test a maggio

L’ingresso del Circuito di Cremona nel calendario 2024 del Mondiale Superbike ha lasciato stupiti in molti. L’impianto non ha mai ospitato le derivate di serie, che vi debutteranno proprio la prossima stagione, con il round che si svolgerà dal 20 al 22 settembre e sarà denominato “Round d’Italia”, sostituendo così Imola.

Per l’occasione, la struttura ha presentato in un evento i lavori di rinnovo dell’impianto e ha dato il via alla vendita dei biglietti, ufficializzando anche lo svolgimento di due giorni di test per la Superbike. Piloti e team del Mondiale (anche la classe Supersport) effettueranno così dei test ufficiali che sono in programma il 23 e il 24 maggio 2024.

L’obiettivo è quello di fornire una struttura in grado di ospitare l’intero paddock, dopo che l’ingresso in calendario aveva fatto storcere il naso a molti. In totale sono stati stanziati dagli 8 ai 9 milioni di euro per l’investimento che si diluisce in due anni, in modo da avere una struttura che possa ospitare il Mondiale Superbike per i prossimi cinque anni. I lavori sono già in corso e si pensa che la ristrutturazione possa terminare a febbraio del 2024.

Photo by: Cremona Circuit Presentazione Cremona Circuit

Le novità del Circuito di Cremona sono state rese note durante un video podcast che ha visto la partecipazione di Alessandro Canevarolo, CEO del Cremona Circuit, di Angelo Acosta, giornalista e ufficio stampa Cremona Circuit, e di Max Temporali, impegnato su Sky Sport al commento tecnico del mondiale Superbike. Ecco quali sono, più nel dettaglio: una modifica del layout con l’aggiornamento dell’ultimo settore (curve 11, 12 e 13) e un aumento più in generale della lunghezza totale del tracciato (che arriverà a 3.768 metri).

Ospitare un evento mondiale non è certo uno scherzo, pertanto il Circuito di Cremona ha analizzato, verificato e confermato le superfici paddock e la disponibilità box per le tre categorie che correranno sulla pista nel round italiano (Superbike, Supersport e Mondiale Femminile).

Sono state inoltre identificate quattro zone tribune per accogliere 25 mila spettatori al giorno, considerando che in media sono previsti circa 50 mila spettatori per tutto il fine settimana. Verranno predisposte anche tre aree di parcheggio nelle vicinanze del circuito, per un totale di 250 mq totali, gratuite e raggiungibili a piedi.

A proposito di spettatori, non sono di certo rimasti a bocca asciutta: è stata comunicata l’apertura delle vendite dei primi biglietti. A partire da oggi, infatti, si potranno acquistare tramite il circuito TicketOne i biglietti per la Tribuna 1, Prato e Paddock (sono in vendita i primi 3000). A partire da febbraio, apriranno anche le vendite di tutti gli altri biglietti.