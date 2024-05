SBK | Cremona, lavori finiti: ora è tutto pronto per il debutto

L’ingresso in calendario del round di Cremona aveva suscitato non poche polemiche e diverse perplessità tra gli addetti ai lavori e gli appassionati Superbike. Tuttavia, il tracciato, che debutterà questo settembre nel mondiale, ha attuato e terminato una serie di lavori per poter ospitare il secondo appuntamento italiano nel massimo della sicurezza.

I lavori prevedevano diverse migliorie per poter rendere la pista utilizzabile per il mondiale e più godibile anche per gli spettatori: tra questi, ci si è concentrati sulle modifiche al layout, in particolare alle curve 11, 12 e 13. In questo modo, la pista è stata estesa di circa 90 metri di lunghezza, per poi essere riasfaltata. Sono state anche ampliate le tribune, costruendone di nuove che consentiranno agli appassionati di poter accorrere in autodromo. Anche gli addetti ai lavori beneficiano dei lavori, perché sono gli uffici della Direzione Gara sono stati ammodernati per poter gestire al meglio l’evento.

L’autodromo ha annunciato oggi il completamento dei lavori, che sono iniziati a gennaio del 2024, e che hanno visto anche l’introduzione di un nuovo ingresso per i veicoli, in modo da facilitare anche la viabilità. A settembre, dunque, Cremona avrà la capacità di circa 20.000 spettatori, con il tracciato che misurerà 3.768 metri. Oltre ai lavori, è stato annunciato anche un nuovo logo, pensato e rivisto in occasione del round del Mondiale Superbike.

Alessandro Canevarolo, CEO dell'Autodromo di Cremona, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare al mondo questo nuovo logo, che ci contraddistingue per la nostra vicinanza alle persone, al territorio, agli appassionati di moto e di motorsport. Abbiamo scelto come ispirazione una delle curve più iconiche del circuito, la curva 10, che ci lancia sul lungo rettilineo adrenalinico, applicando graficamente al logo tutte le caratteristiche che i nostri motociclisti conoscono. I colori: rosso e grigio scuro, rappresentano di per sé la passione e il territorio di Cremona. La pista è stata inaugurata all'inizio di aprile e molti appassionati hanno già potuto apprezzare le pendenze altimetriche e il nuovo layout dell'ultimo tratto del tracciato.”