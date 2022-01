SBK Commission: Superpole Race di minimo 8 giri in caso di ripartenza

La stagione 2022 è ormai alle porte, squadre e piloti Superbike e Supersport stanno scaldando i motori per i primi test di un anno che si preannuncia decisamente interessante sotto tutti i punti di vista. Uno di questi riguarda il regolamento, interamente rinnovato per la classe intermedia, ma con qualche rivisitazione anche per la Superbike, come annunciato oggi proprio dalla SBK Commission, formata da Gregorio Lavilla (Dorna, WorldSBK Executive Director), Franck Vayssié (FIM), Andrea Dosoli (Yamaha), Paolo Marchetti (Kawasaki), Marco Zambenedetti (Ducati), Marc Bongers (BMW) e Brian Gillen (MV Agusta), coordinata da Paul Duparc (FIM).

Poco prima del nuovo anno erano state ufficializzate le novità per quanto riguarda la MotoGP e molte delle modifiche si ritrovano anche nelle derivate di serie, tra cui l’introduzione dei Judges of Facts (Giudice dei fatti).

Regolamento sportivo

La novità più importante però riguarda la Superpole Race, che fino all’anno scorso aveva un minimo di 5 giri alla ripartenza dopo l’interruzione. A partire dal 2022 invece, la gara sprint, che in condizioni normali è sempre composta da 10 giri, avrà un minimo di 8 giri nella ripartenza dopo lo stop. Questa decisione è stata presa dalla SBK Commission a seguito dell’aggressività dimostrata nelle ripartenze avvenute fino al 2021. Con soli 5 giri, tutti i piloti spingevano al massimo, andando a creare situazioni potenzialmente pericolose, pertanto si è deciso di aumentare il numero minimo di giri da completare nella ripartenza.

Regolamento disciplinare

Come già annunciato per la MotoGP, sarà introdotta la figura dei Judges of Facts (Giudice dei fatti). Presenti anche nell’ambito dell’Endurance, i Judges of Facts avranno il compito di giudicare infrazioni del regolamento, come le partenze anticipate, i track limits. Proprio come nella classe regina dei prototipi, anche in Superbike non sarà possibile fare appello la decisione di questi giudici. Viene confermato che proteste e appelli, oltre alle decisioni del FIM WorldSBK Stweards Panel vengono comunicate sui monitor o sulle bacheche ufficiali, e saranno così ritenute valide.

Regolamento medico

Proprio come in MotoGP, anche in Superbike vengono introdotte delle novità in ambito medico quando si tratta di valutare il via libera o meno di un pilota infortunato. Per stabilire se è in grado di scendere in pista, verranno fatte le valutazioni con il Direttore Medico, il Direttore Medico FIM WorldSBK, un Medico FIM, il Direttore Medico FIM e/o il Rappresentante Medico FIM. Questi valuteranno gli esami svolti e le informazioni fornite dai medici dei piloti.

Sarà inoltre introdotta l’analisi del casco, che verrà portato al Centro Medico del circuito in questione e controllati dal Direttore Tecnico. Solo successivamente verrà riconsegnato al pilota o al team manager. Nel caso in cui l’infortunio riguardasse proprio la testa (commozione cerebrale o perdita di conoscenza, per esempio), il casco sarà trasportato al Laboratorio FIM dell’Università di Saragozza per ulteriori esami e analisi non-distruttive. Il costruttore del casco, che può essere presente in laboratorio durante l’analisi, verrà informato dei test svolti e avrà il diritto di approvarli o rifiutarli. Una volta terminate l’analisi, il casco verrà riconsegnato al pilota o al costruttore una volta conclusi tutti gli esami.