SBK | Bulega: "Veloci da subito e non siamo ancora al 100%!"

Insieme ai nomi più noti, c’era tanta attesa anche per Nicolò Bulega nei test di Jerez, in cui ha debuttato come pilota Superbike. Il campione del mondo Supersport in carica non ha fatto in tempo a chiudere la stagione che è ripartito subito, ma stavolta con la nuova avventura nelle derivate di serie. Dal 2024 sarà infatti portacolori Aruba nella classe regina del mondiale e affiancherà Alvaro Bautista e ha avuto un primo assaggio della Panigale V4R dei due giorni di test sul tracciato andaluso.

Le condizioni climatiche non sono state le migliori, un po’ di pioggia ha condizionato le giornate di prove, ma il primo approccio con la quattro cilindri di Borgo Panigale è più che buono per Bulega, che stila un primo bilancio molto positivo: “Sono contento. Purtroppo, in due giorni non abbiamo girato molto perché nel Day 1 la pista era metà bagnata e metà asciutta, quindi abbiamo fatto solo 20 giri. Nel Day 2 invece abbiamo deciso di girare solo mezza giornata, nel pomeriggio”.

“Però sono contento perché sono riuscito subito ad essere veloce”, racconta Bulega. “Con la moto mi trovo bene e sono contento perché sono ancora all’85%, c’è ancora tanto lavoro da fare, devo migliorare tanto su alcune cose. Ma il fatto che siamo veloci e non ancora al 100% mi dà molta fiducia. Sto imparando la moto, a comunicare con il mio nuovo team. Per me è importante accumulare chilometri con questa moto”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Nicolo Bulega, Aruba.it Racing Ducati

Nei test di Jerez, il pilota Ducati ha avuto anche l’occasione di provare le gomme Pirelli che dovrà usare nel 2024, per una prima presa di contatto: “Onestamente, come sempre, Pirelli fa un grande lavoro con le gomme. Ho provato la SCQ e mi sono trovato bene. È un po’ È un po' difficile da capire, perché con tanti cavalli bisogna capire il carattere dello pneumatico. Comunque, sono contento perché sono stato veloce. Possiamo migliorare, ovviamente, ma è un buon punto di partenza”.

Guardando anche la classifica dei tempi, Bulega ha ben figurato con dei time attack che l’hanno portato anche nelle posizioni di vertice e questo fa ben sperare per il futuro. Tuttavia, il rookie resta con i piedi per terra: “Abbiamo molto lavoro da fare, sto imparando la moto e provare a capire meglio il DNA di questa moto, perché è più complicata della Supersport. È tutto molto di più, più frenata, più motore, più elettronica. Dovrò capire, ma al momento sono felice”.

L’avventura in Superbike per Bulega è iniziata con un tempo più rapido rispetto al compagno di squadra, ma non si adagia, anzi: “Onestamente non so che tipo di lavoro ha fatto Alvaro. Ma io non voglio battere lui, voglio battere tutti. Ora lui è il punto di riferimento di Ducati, sicuramente è veloce e sarà molto difficile batterlo”.

Infine, Bulega spende parole per Andrea Iannone, uno dei piloti più attesi di questi due giorni di test a Jerez: “Andrea ha un talento incredibile, mi aspettavo che fosse veloce. Non così tanto, ma veloce. Non devo dire nulla perché Andrea è stato uno dei più veloci in MotoGP, quindi è normale che sia veloce. Sicuramente sarà uno dei più forti sin dall’inizio”.