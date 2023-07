SBK | Botto Rinaldi, commozione cerebrale per il pilota Ducati

Il round di Donington era iniziato in salita e si è concluso in maniera decisamente negativa per Michael Ruben Rinaldi, coinvolto in un incidente nelle primissime fasi di Gara 2. Il portacolori Aruba era alla ricerca del riscatto dopo la prima manche complicata e una Superpole Race poco soddisfacente, ma quella che poteva essere una gara in rimonta si è trasformata in un incubo.

Una carambola avvenuta all’uscita della Curva 8 innescata da un highside di Tom Sykes ha coinvolto Loriz Baz e lo stesso Rinaldi. Tutti e tre sono finiti a terra, ma mentre il francese del team Bonovo non ha riportato conseguenze rientrando ai box, è andata peggio agli altri due. Il pilota Ducati è rimasto a terra ed è stato prontamente soccorso in pista e ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Bandiera rossa e gara interrotta, tanto lo spavento per poi tirare un sospiro di sollievo: tutti i piloti erano coscienti.

Rinaldi è stato portato al Centro Medico, dove gli è stato diagnosticato un lieve trauma cranico, accompagnato da un infortunio alla caviglia destra. La paura è stata tanta, ma il romagnolo può raccontarla e spiega la dinamica: “Sykes è caduto davanti a me, per evitarlo ho chiuso il gas. Baz era all’interno e non poteva vedere che stesse cadendo Tom. Quindi lui non ha chiuso il gas e mi ha centrato in pieno. Mi ha preso la gamba e mi ha tolto la moto da sotto. Io la caduta non la ricordo, il mio ultimo ricordo è Sykes che cade. Poi mi sono ritrovato con un dolore alla gamba e i medici attorno. Fortunatamente è andata bene, poteva andare peggio”.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ovviamente a casa farò ulteriori esami, i raggi hanno escluso fratture ma dovrò fare una risonanza magnetica. In testa ho avuto una concussione, però sono lucido, mi ricordo quasi tutto. Peccato, perché avevamo la velocità ma non abbiamo raccolto niente. Ma la cosa più importante quando succedono episodi del genere è la salute. Auguro anche a Sykes di rimettersi presto”, afferma Rinaldi.

Proprio Sykes è stato il pilota che ha riportato conseguenze più serie, incappando in un infortunio al torace e una frattura delle costole, oltre a una lesione alla caviglia sinistra. Il britannico del team BMW è stato trasportato all’ospedale Queens di Nottingham per ulteriori accertamenti.

Si conclude così un round decisamente complicato sia per Rinaldi che per Sykes. Il Mondiale Superbike però si fermerà per altre due settimane, prima di tornare in azione a Imola. Il portacolori Aruba sfrutterà il periodo di pausa per riposare e rimettersi in forma, con l’obiettivo di rientrare recuperato all’appuntamento di casa.