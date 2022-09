SBK | Loris Baz rinnova con Bonovo per il 2023

Dopo il successo al suo ritorno da titolare in Superbike quest’anno, Loris Baz è stato confermato dal team Bonovo e nel 2023 farà coppia con il già annunciato Garrett Gerloff in sella alle M1000RR della squadra satellite BMW. Il pilota francese era stato ingaggiato da Bonovo in occasione dell'espansione a una seconda moto in questa stagione, dopo essersi preso un anno di pausa dalla serie per partecipare alla MotoAmerica nel 2021.

Poiché il pilota BMW Michael van der Mark ha saltato la maggior parte della stagione per infortunio, Baz è stato spesso il secondo pilota più efficace del marchio tedesco nel 2022, dietro a Scott Redding, e attualmente si trova al 12° posto nella classifica piloti, con un sesto posto ad Aragon come miglior risultato di stagione. “Sono davvero contento di correre per BMW e di far parte anche l’anno prossimo del Bonovo Action BMW Racing Team”, afferma Loris Baz. “Quando sono arrivato a far parte di questo progetto l’intenzione era quella di essere coinvolto a lungo termine e di migliorare ogni anno. Mi sento davvero bene nel team e BMW sta lavorando più di tutti per raggiungere quello che è il nostro obiettivo”.

Loris Baz, Bonovo Action BMW Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gerloff passerà dal team GRT Yamaha alla squadra satellite BMW nel 2023, sostituendo così Eugene Laverty, che ha annunciato il ritiro alla fine di questa stagione. “Inoltre sono molto contento di avere un ragazzo come Garrett come mio compagno di squadra. Ho un ottimo rapporto anche con Eugene ed è molto importante dato che viviamo il team come una famiglia. Sono sicuro che sarà così anche per Garrett. L’obiettivo adesso è quello di terminare bene il 2022 e di arrivare alla stagione 2023 con una bella base. Grazie a tutti in BMW, a Jurgen Roder e a Michael Galinski per la fiducia nei miei confronti”, dichiara il pilota francese.

BMW ha già confermato che Scott Redding e Michael van der Mark hanno rinnovato anche per la prossima stagione, in questo modo la line-up del 2023 è completa.