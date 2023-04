SBK | Baz ci prova: rientra ad Assen dopo l’infortunio

Il round di Assen apre la stagione europea del mondiale Superbike ed è teatro del ritorno in pista di Loris Baz. Il francese era stato protagonista di un incidente con Alex Lowes nella Superpole Race di Mandalika, in cui aveva rimediato la frattura di tibia e perone della gamba destra e danni ai legamenti della caviglia. Dopo il lungo periodo di riabilitazione (favorito anche dalla pausa del mondiale), il portacolori Bonovo è pronto a tornare in azione.

“Ho fatto di tutto per essere ad Assen”, spiega Baz, che ci ha tenuto particolarmente a recuperare in tempo per il round olandese. Su questa pista infatti ha ottenuto il suo miglior risultato con BWM, oltre ad essere salito sul podio nel 2013 quando correva con Kawasaki. “Ho ricevuto l’ok del chirurgo, quindi in questo senso è tutto ok. Dovrò solamente capire come mi sentirò in moto, poi vedremo come andrà”.

Nonostante la pausa del calendario possa aver aiutato il pilota nella riabilitazione, il recupero non è ancora completo e qualche limite c’è ancora, soprattutto in termini di mobilità: “Ho poca mobilità alla caviglia e al ginocchio, quindi dovrò vedere come mi sentirò, soprattutto nelle curve a destra. Ad ogni modo non è una cosa rischiosa né pericolosa. Mi sto allenando il più possibile e sto lavorando per questo”.

Proprio alla luce di un recupero non totale, Baz la prende molto con calma, però per lui era importante rientrare ad Assen: “Mi piace tanto questa pista, mi avrebbe spezzato il cuore non esserci! Darò il massimo per migliorare la moto se mi sentirò bene. Se invece la caviglia sarà un problema il venerdì, la prenderemo con più calma. Sapere cosa aspettarsi ora è complicato, ma sono contento di tornare. Sono state settimane dure, ma siamo stati anche fortunati con il calendario”.