SBK | Bautista visita la fabbrica Brembo prima di Misano

Il round di Misano è alle porte, ma prima di recarsi sulla Riviera romagnola Alvaro Bautista ha fatto una breve tappa a Bergamo, dove è andato a visitare la fabbrica di Brembo. L’azienda che produce impianti frenanti ha accolto il campione del mondo in carica della Superbike e la sua squadra, che hanno potuto ammirare il lavoro di produzione e personalizzazione dei prodotti che utilizzano sulla Ducati Panigale V4R.

L’azienda bergamasca ha avuto dunque un ospite d’eccezione, che ha trascorso del tempo nel reparto produttivo e ha incontrato le persone che lavorano in azienda nel reparto Racing per offrire un prodotto sempre più affidabile e di elevata tecnologia. Brembo è infatti non solo impegnata in Superbike, ma anche in MotoGP e in MotoE. Ma non solo due ruote: Formula 1 e Formule E sono alcuni degli altri impegni nel motorsport.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Brembo

“È un orgoglio avere qui con noi oggi un campione come Alvaro Bautista. Nel Motorsport, lavoriamo a fianco dei team e dei loro piloti, anno dopo anno, perseguendo progresso tecnologico, performance e sicurezza in modo indissolubile, come solo Brembo sa fare da tantissimi anni”, ha detto Mario Almondo, COO di Brembo Performance.

“Ringrazio tutte le persone della Brembo che oggi mi hanno invitato a visitare la loro sede. Sono rimasto affascinato nel vedere quanta passione e dedizione ci sia in ogni fase di lavorazione degli impianti frenanti, non solo per la Superbike ma anche per tutti i principali campionati Motorsport. Da sempre sono un grande appassionato di freni: in gara sono molto forte nel rettilineo, quando è il momento di staccare non faccio mai una frenata da 100 a 0, ma cerco di essere il più graduale possibile. Io corro in Superbike e i freni mi aiutano in ogni gara, ma qui producono pinze, pastiglie e dischi per tanti team e piloti, è davvero incredibile. Sono fiducioso per la gara di Misano, ho un buon feeling con la moto, speriamo di fare contenti tutti i tifosi Ducati e tutti i membri del Team Aruba.it Racing-Ducati per questo primo weekend italiano del WorldSBK”, ha dichiarato Alvaro Bautista.