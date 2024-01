SBK | Bautista spiega perché è difficile correre contro Toprak

Álvaro Bautista ha raggiunto il suo grande obiettivo per la stagione 2023 del Mondiale Superbike: diventare due volte Campione del Mondo in sella alla Ducati Panigale V4R. Il pilota spagnolo ha ripetuto l'impresa del 2022 e ha conquistato il titolo in casa, al Circuito de Jerez, dopo un anno di dominio andando anche oltre ciò che doveva assicurarsi per chiuderlo.

Su 36 gare disputate lo scorso anno, il portacolori Aruba.it Racing – Ducati ne ha vinte tre quarti, 27, ed è salito sul podio in 31, cifre spettacolari che ribadiscono il suo dominio. Tuttavia, Toprak Razgatlioglu, il suo rivale per la corona, è riuscito a portare la battaglia fino all'ultimo round della stagione, dimostrando anche il suo fantastico livello.

Il pilota turco non ha commesso alcun errore nel 2023, o quasi, ma è stato ostacolato dal livello della sua Yamaha, inferiore a quello della Ducati. Così Toprak ha deciso di fare una mossa radicale e di firmare per la BMW per il 2024, nel tentativo di vincere nuovamente il titolo.

In un'intervista rilasciata a Speedweek, Bautista ha elogiato le prestazioni "eccezionali" di Razgatlioglu nel 2023, che lo hanno costretto ad andare "al 100%" per tutto l'anno, e ha spiegato perché Toprak è un pilota difficile da battere.

"Toprak ha avuto una prestazione eccezionale", ha esordito Bautista parlando del 2023 di Razgatlioglu. "Avere un pilota come lui come rivale è difficile. Devi sempre stare attento e attaccare, perché se perdi punti, Toprak è sempre lì".

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

"Il campionato è stato più difficile nel 2023: nel 2022 c'erano tre piloti in lotta per il titolo, quindi c'erano più opportunità di recuperare o perdere punti. Questo non ha reso le cose più facili, ma si poteva ottenere un vantaggio maggiore con una vittoria. Quest'anno, soprattutto nella seconda parte della stagione, è stata sempre una questione tra me e Toprak", ha proseguito.

"Non ha commesso errori e io ho dovuto dare sempre il 100%. Essere campione del mondo per la prima volta non è facile, questo è certo. Si dà tutto per vincere; quest'anno ho dovuto difendere il titolo. Difenderlo con successo è più difficile, perché tutti si aspettano che tu vinca. Ma devo anche ammettere che non ho sentito questa pressione perché ho affrontato la stagione come se i risultati dell'anno precedente non contassero", ha detto.

"Ma questo non cambia le aspettative degli altri, perché io ho il numero uno sulla moto. Per questo sono molto orgoglioso. Ho deciso di tenere il numero 1 perché così tutti sapranno che sono il più veloce, ecco cosa significa il numero 1. Questo crea una pressione extra, ma avevo abbastanza fiducia in me stesso per farlo", ha concluso.