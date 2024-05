SBK | Bautista risponde a Denning: "Non capisce come si guidano queste moto"

L'introduzione del peso minimo combinato nel Mondiale Superbike è stata oggetto di dibattito da quando è stata annunciata nell'autunno del 2023. Il campione del mondo Alvaro Bautista si sente svantaggiato e ha espresso il suo disappunto in quasi tutte le occasioni.

Il team manager della Yamaha Paul Denning, invece, non capisce il motivo di tanto clamore e ha definito le lamentele di Bautista “patetiche” in un'intervista esclusiva a Motorsport.com (perché Denning la pensa così). Durante il recente round di Assen, Bautista è stato interrogato su queste dichiarazioni.

“Ho letto l'intervista”, esordisce Bautista. “Non posso dargli una risposta dal punto di vista tecnico, perché non so che influenza abbia il peso sulla moto. Ma posso dare la mia opinione di pilota. Non ha mai guidato una moto come questa. Per questo non sa come ci si sente e cosa bisogna fare per essere veloci”.

“Non sa, ad esempio, che effetto hanno cinque chilogrammi in frenata, in piega o nei cambi di direzione. Non lo capisce. Per questo sarebbe meglio che non facesse commenti", ha detto Bautista, commentando le dichiarazioni di Denning. “La differenza tra una moto più pesante e una più leggera è notevole”, sottolinea il pilota della Ducati, che continua a criticare la nuova regola: “Per me questa regola non è giusta. Ma non riguarda solo me”.

“Se in futuro un pilota leggero entrerà nel campionato, partirà svantaggiato. Questo influisce anche sul comportamento dei costruttori. In caso di dubbio, sceglieranno sempre un pilota più pesante, perché altrimenti dovrebbero montare pesi aggiuntivi. Questo si ripercuote sull'assetto della moto. Per me non è giusto con questo tipo di moto", sottolinea lo spagnolo e chiede: ‘Questa regola deve sparire!’.

Paul Denning, Pata Yamaha WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Le dichiarazioni di Paul Denning sono state una sorta di stoccatina?

Alvaro Bautista e Paul Denning non sono sempre stati avversari. Denning è stato determinante per la promozione di Bautista in MotoGP. All'epoca, il britannico era il team manager del team Suzuki MotoGP e ha portato Bautista nella classe regina nel 2010.

“È passato molto tempo da quando ho lavorato con Alvaro. Non era ancora il pilota che è oggi", ricorda Denning in un'intervista esclusiva a Motorsport.com. “Lo abbiamo portato direttamente dalla 250cc al works team della MotoGP. Ora è un pluricampione del mondo e un atleta completo. È difficile fare paragoni”.

Il periodo di Bautista con il team Suzuki è stato caratterizzato da una serie di insuccessi. Nella sua stagione di debutto in MotoGP, Bautista ha formato il team Suzuki works insieme al veterano Loris Capirossi e si è piazzato al 13° posto nella classifica piloti. L'anno successivo, la Suzuki ha gareggiato solo con Bautista e ha staccato la spina alla fine della stagione.

La notizia del ritiro della Suzuki è arrivata tardi. Bautista aveva già raggiunto un accordo con Gresini. “Ricordo ancora quel periodo con la Suzuki. Paul mi offrì la possibilità di continuare con lui, ma di continuare a guidare la Suzuki da 800 cc. Ho rifiutato perché volevo guidare una 1000cc come gli altri piloti", ricorda lo spagnolo. “Forse è per questo che non ha avuto un'altra opportunità, ha perso la squadra e ora è contro di me”, pensa Bautista, intuendo una rivincita nelle dichiarazioni del suo ex capo squadra.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quale sarà il futuro di Alvaro Bautista?

Non è ancora chiaro se Bautista continuerà a competere contro la squadra di Denning e con il resto del gruppo Superbike nella prossima stagione. La Ducati vorrebbe che Bautista prolungasse il suo contratto, ma lo spagnolo non ha ancora preso una decisione definitiva.

Il fatto che la Ducati stia cercando di prolungare il suo contratto piace al 39enne spagnolo. “Mi fa molto piacere sentirlo. È sempre bello quando i dirigenti vogliono che io rimanga", ha commentato. “Ma vediamo, al momento mi sto concentrando per mostrare la mia migliore prestazione possibile. Ma sicuramente prenderò presto una decisione, sia per me che per la squadra", ha promesso Bautista, che si presenterà alla gara di casa della Ducati a Misano in giugno come leader del campionato mondiale.