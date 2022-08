SBK | Bautista: "Provate soluzioni che potrebbero venire utili"

Sul “Circuito de Barcelona-Catalunya”, si sono conclusi ieri pomeriggio due giorni di test privati caratterizzati dalla presenza di tutte e cinque le case costruttrici che partecipano al Campionato del Mondo Superbike.

Per il team Aruba.it Racing – Ducati è stato un test proficuo durante il quale Alvaro Bautista (che oggi è entrato in pista solo nella sessione del mattino) e Michael Rinaldi hanno avuto la possibilità di provare nuove soluzioni sulle rispettive Ducati Panigale V4 R, oltre che lavorare in ottica del Catalunya Round in programma dal 23-25 settembre.

I due giorni si sono conclusi con Bautista e Rinaldi rispettivamente terzo e quinto nella classifica combinata.

"Sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo svolto in questo test. Era importante tornare ad avere feeling con la moto dopo tre settimane di stop. Abbiamo provato molte soluzioni alcune delle quali potrebbero essere utili nel resto della stagione", ha detto Alvaro Bautista alla conclusione della seconda giornata.

"Oggi abbiamo lavorato solo nella sessione del mattino anche perché dopo il duro lavoro di ieri era importante non stressare troppo la mano. E se devo essere sincero la notizia migliore è che oggi non ho sentito nessun fastidio. Ci vediamo a Magny-Cours".

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Soddisfatto anche Michael Rinaldi: "Chiudiamo questi due giorni di test con la consapevolezza di aver portato avanti un lavoro molto intenso e produttivo. Abbiamo provato nuove soluzioni con sensazioni positive anche se solo i dati ci diranno se potremo usarle già in questa stagione".

"Sono molto soddisfatto per come sono andate le cose ieri: il feeling è stato subito eccellente. Ma sono contento anche per la sessione odierna. Non ci siamo concentrati sul tempo mentre in termini di passo gara siamo stati incisivi. Andiamo in Francia con grande fiducia", ha concluso.