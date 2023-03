SBK | Bautista: "Mandalika più difficile dell'Australia"

Sono trascorse solo poche ore dallo strepitoso weekend di Phillip Island (Australia) ed il team Aruba.it Racing – Ducati è già a lavoro in Indonesia per preparare la seconda tappa della stagione 2023 di WorldSBK.

L’Indonesian Round prenderà il via domani alle 09.00 (02.00 CET) con la prima sessione di prove libere della classe Supersport a cui seguiranno le FP1 (03.00 CET) di Superbike.

Dopo la super tripletta fatta registrare in Australia, Alvaro Bautista tornerà sul circuito di Mandalika, sull’Isola di Lombok, dove lo scorso anno conquistò con la sua Ducati Panigale V4R il titolo di Campione del Mondo WorldSBK.

Il pilota spagnolo arriva ovviamente in Indonesia da leader della classifica con 62 punti, 28 in più di Locatelli (Yamaha) e 31 in più rispetto alla coppia formata da Rea (Kawasaki) e Michael Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati).

"E’ inevitabile che questo round ci proporrà delle sfide più difficili rispetto a quelle che abbiamo affrontato in Australia. Lo scorso anno in Indonesia non siamo stati così competitivi come lo siamo stati a Phillip Island ma devo ammettere che durante i test invernali mi sono trovato bene anche in condizioni diverse da quelle ideali. Come sempre cercherò di divertirmi sessione dopo sessione, poi alla fine faremo i conti", ha detto Bautista.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quella di Phillip Island è stata una domenica da ricordare per Michael Rinaldi, secondo dietro al compagno di squadra sia al termine della Superpole Race che in Gara 2. L’obiettivo del pilota italiano è quello di centrare il primo podio in carriera sul circuito indonesiano dopo il miglior risultato (quarto posto) ottenuto lo scorso anno in Gara 1.

"In Australia abbiamo dimostrato di essere molto veloci soprattutto in condizioni di asciutto. Per questo motivo in Indonesia sarà importante farci trovare pronti anche nel caso in cui il meteo, come spesso accade sul circuito di Mandalika, dovesse cambiare repentinamente. L’inizio di stagione è stato positivo ma la cosa più importante è riuscire a confermarci subito ai livelli di domenica scorsa", ha aggiunto Rinaldi.

Bulega leader in Supersport

Grandi aspettative in Indonesia anche per Nicolò Bulega e la Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP. Il pilota italiano arriva sul circuito di Lombok dopo le due vittorie conquistate nel primo round in Australia e soprattutto con molta esperienza in più rispetto all’esordio in Indonesia datato 2022.

"Malgrado lo scorso anno non siamo riusciti a conquistare il podio, le sensazioni che ho avuto sul circuito di Mandalika sono state comunque molto positive. Arrivo in Indonesia con tanta fiducia: mi sento molto bene a livello atletico ed il feeling con la moto è migliorato sensibilmente durante l’inverno. Penso che possiamo essere veloci anche in questo weekend", ha concluso Bulega.

Nicolo Bulega Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images