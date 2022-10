SBK | Bautista lanciato verso il titolo, solo Toprak può fermarlo

Il mondiale Superbike si avvia verso la sua fase finale, mancano ormai tre gare al termine della stagione e il campionato sta prendendo sempre più la direzione di Alvaro Bautista. Lo spagnolo arrivava a Portimao sulla difensiva, il tracciato lusitano non era particolarmente favorevole alla sua Panigale V4R sulla carta, eppure il weekend ci ha raccontato una storia diversa.

Il pilota Ducati era pronto a lasciare il Portogallo senza vittorie, visti i risultati dello scorso anno sulla pista dell’Algarve. Proprio un anno fa infatti, a Portimao si riapriva il mondiale con una vittoria e uno zero pesante per i due contendenti al titolo, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. La pista lusitana ha rappresentato l’ultima tappa europea della stagione e, se nel 2021 aveva reso la lotta iridata ancora più incerta, quest’anno ha mostrato una netta superiorità di Bautista.

Jonathan Rea si presentava a Portimao con la determinazione di tornare sul gradino più alto del podio. L’ultima vittoria del nordirlandese risale a maggio, quando si era imposto in Gara 2 all’Estoril. Ormai da cinque round il pluricampione era a digiuno di successi e una pista come quella dell’Algarve, storicamente congeniale a lui e alla Kawasaki, poteva essere l’occasione giusta per tornare a dominare. Il rilancio però non è avvenuto, anzi. Questo fine settimana ha dimostrato che lo strapotere di quello che è stato il binomio più vincente degli ultimi anni è svanito.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Kawasaki lascia Portimao perdendo altri 15 punti e ora paga 82 lunghezze da un Alvaro Bautista sempre più leader. Lo stesso Rea ha riconosciuto, dopo la disfatta portoghese, di essere ormai la terza forza in campo di questo campionato. Una ZX-10RR non particolarmente efficace questa stagione non gli sta consentendo di dare il massimo e il tentativo di frenare la cavalcata dello spagnolo verso il suo primo titolo in Superbike è sempre meno concreto.

A questo punto l’unico pilota che sembra poter mettere un freno a Bautista è Toprak Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica sta mettendo a segno una seconda parte di stagione incredibile dopo un inizio particolarmente complicato. A Portimao ha vinto due delle tre gare disputate, solo Alvaro gli ha impedito di completare una tripletta. Appare ormai evidente che la lotta mondiale sia diventata un duello, e quasi ci ricorda la battaglia in MotoGP fra la Ducati di Pecco Bagnaia e la Yamaha di Fabio Quartararo.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Proprio come nel mondiale dei prototipi, anche in Superbike la Ducati sembra la moto più equilibrata della griglia e si comporta bene su ogni pista. Bautista ci mette il resto, facendo una differenza enorme sugli avversari. Le sta provando tutte Toprak, che però riesce a centrare i successi, a differenza di un Quartararo in piena crisi tecnica. Il turco sta sopperendo a una R1 sicuramente meno efficace della quattro cilindri di Borgo Panigale, ma l’impresa sembra difficile.

“Non penso al mondiale”, è la frase di Toprak ormai diventata un mantra. Così sembra, in effetti, ma sicuramente i 56 punti di distacco (meno di un round di differenza) vogliono essere ricuciti e fondamentali saranno i prossimi tre appuntamenti. Attenzione però ad Alvaro Bautista, che non vuole cedere nulla. A Portimao era pronto a difendersi e invece è riuscito a imporsi in Gara 2, quindi su tracciati congeniali potrebbe non avere rivali...