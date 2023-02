SBK | Bautista: “La mia miglior pre-stagione di sempre”

L’attesa è ormai finita e siamo entrati nella settimana del primo round della stagione: il mondiale Superbike riparte da Phillip Island e proprio sul tracciato australiano ha concluso oggi gli ultimi test invernali. Si è tornati alla tradizione pre-pandemia, con l’Australia che fa da apripista al campionato e già in “down under” iniziamo ad avere chiare le idee su quelle che saranno le forze in campo.

È chiaramente Alvaro Bautista l’uomo da battere, non solo per il numero 1 che sfoggia sulla sua Ducati, ma perché ha dimostrato per tutto l’inverno di aver compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto ai rivali. Non fa proclami il portacolori Aruba, ma ha dato prova sia nei test di gennaio sia in quelli appena conclusi a Phillip Island di essere impressionante sul passo gara e sul giro secco.

Per il 2023 Ducati ha portato una moto nuova e il binomio Bautista-Panigale V4R sembra essere ancora più consolidato, forte anche del titolo mondiale che insieme puntano a difendere e confermare. Il pilota di Talavera de la Reina è estremamente soddisfatto non solo del lavoro svolto a Borgo Panigale, ma del suo inverno in generale, che ritiene “il migliore di sempre”.

“Sono contento perché le sensazioni con la moto sono state buone”, esordisce al termine dei due giorni di test in Australia: “Nel primo giorno ci siamo concentrati sul setting, nella seconda giornata abbiamo lavorato sulle gomme e con le sensazioni. In termini di setup abbiamo mantenuto quello del primo giorno perché mi sentivo bene. Ci siamo concentrati su di me, sugli pneumatici e sul feeling in vista del fine settimana. Sono felice perché ho un buon passo e un buon feeling con la moto. Penso che siamo pronti per il weekend”.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il tallone d’Achille, se così lo si può definire, è rappresentato dalle gomme. Bautista non ha trovato grande sintonia con la scelta di Pirelli, che ha portato delle mescole con cui ancora deve prendere fiducia e familiarità. Tuttavia, anche in queste condizioni è riuscito a completare le simulazioni di gara e a mostrarsi implacabile sul ritmo: “Non sono contento perché abbiamo fatto una simulazione di gara nel pomeriggio con una delle due gomme possibili per la gara. C’è la mescola più dura e poi quella morbida, noi abbiamo usato quest’ultima ma è comunque molto dura rispetto a quelli che usiamo normalmente, quindi non è facile. Però mi sono sentito bene e abbiamo fatto anche una simulazione di Superpole Race con la SC0, che Pirelli pensa sia un’opzione per la gara corta. Il tempo è stato accettabile e la vita della gomma non è stata cattiva, vedremo che decisione prende Pirelli”.

I test vanno in archivio e ormai è arrivato il momento di mettere alla prova il lavoro svolto durante l’inverno. Il campione in carica ritiene di essere pronto e di avere le spalle forti, consapevole del grande lavoro svolto fino ad ora: “In generale penso sia stata una pre-stagione molto buona, mi sono sentito bene da subito con la nuova moto e sento molta fiducia. Siamo riusciti ad essere veloci e costanti da subito, questa è stata una delle migliori pre-stagioni della mia carriera. Mi sento forte e sento di avere tutto sotto controllo”.

Ripetersi però non sarà un’impresa facile. Nonostante nel box del numero 1 del campionato sembra che fili tutto liscio, c’è sempre un’incognita. Questa è rappresentata dai propri avversari, che di certo non staranno a guardare: “Ora cominciano le gare e ci divertiremo, sicuramente la lotta sarà più difficile dell’anno prossimo, perché Jonathan e Toprak sono lì. Ma da quello che abbiamo visto durante l’inverno arriveranno altri piloti: Rinaldi ha fatto una pre-stagione incredibile e su questa pista Andrea Locatelli è molto forte, così come Gardner. Aegerter con Yamaha si sta trovando sempre meglio e credo che ci sarà molta più lotta rispetto all’anno scorso”.