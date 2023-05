SBK | Bautista: "Farò un test con la Ducati MotoGP!"

Alvaro Bautista è sicuramente il grande protagonista del round di Barcellona, non solo perché arriva all’appuntamento di casa da leader del campionato, ma anche perché proprio al Montmelo avrebbe deciso il proprio futuro. Nonostante l’annuncio di una conferenza stampa che aveva lasciato presagire un ritiro, lo spagnolo ha ufficializzato il rinnovo con Ducati per un altro anno.

“Dal punto di vista professionale, ero più che convinto di voler continuare a correre”, ha raccontato a Motorsport.com il campione del mondo in carica. “Dopo Assen ho chiesto alla mia famiglia cosa avrei dovuto fare. Mia moglie ha detto che dovrei continuare perché mi diverto, sono motivato e le cose vanno bene. Ma la decisione per me è stata più dura di quanto sembra da fuori”.

Non una decisione facile, dunque. Ma sembra che la voglia di correre si sia tutt’altro che esaurita. Proprio per questo, Bautista ha parlato con Ducati per poter ritrovare le sensazioni della MotoGP. Nella chiacchierata avuta con Motorsport.com a Barcellona, il pilota di Talavera ha smentito l’ipotesi che lo vedesse in lizza per sostituire l’infortunato Enea Bastianini ad Austin, ma ha dichiarato di essere in procinto di svolgere un test con la MotoGP.

“Sostituire Enea nel team ufficiale non è mai stata un’opzione”, spiega Alvaro. “Ma dopo il titolo conquistato lo scorso anno, ho chiesto a Ducati se potessi fare un test con la MotoGP come premio. Sembra che la Desmosedici sia una moto molto divertente, vorrei sentire di nuovo quelle sensazioni, dato che non guido quella moto da cinque anni. Ma tutto qua. Non sto pensando ad alcuna gara come sostituto o come wild card. Si tratta solo di divertirsi facendo qualche giro. Il test si svolgerà a Misano o al Mugello, che sono le due piste dove prova Ducati, lo faremo durante la pausa estiva. Ma ancora devono dirmi la data, perché lo farò con il test team”.

Bautista ha lasciato la MotoGP al termine del 2018, quando nell’ultima fase di stagione era salito sulla Desmosedici ufficiale per sostituire l’allora infortunato Jorge Lorenzo. Nel 2019 ha poi debuttato in Superbike, sfiorando l’impresa mondiale e vincendo poi lo scorso anno. Lo spagnolo spiega, dal suo punti di vista, quali sono le maggiori differenze che ha trovato tra i prototipi e le derivate di serie: “Grande differenza, soprattutto in termini di aerodinamica. Quando ho corso lì nel 2018 c’erano le ali davanti, ora sono dappertutto, anche al posteriore. Questa sicuramente è la più grande differenza”.

“Ma credo che le gomme facciano una grande differenza nell’intero pacchetto e sono molto diverse rispetto alla Superbike. Quando ho usato le Pirelli per la prima volta ho sentito tanto movimento. Allo stesso tempo però ho sentito un feeling migliore e il limite. Ora capisco le Pirelli molto bene, con le gomme da MotoGP invece a volte perdi grip e non capisci davvero il motivo. Non capisci benissimo il limite, questa credo sia la differenza più grande tra le due moto”, conclude Bautista.