SBK | Bautista: "Crash Rea-Toprak? Prima o poi doveva accadere"

La battaglia tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea è arrivata probabilmente al suo apice domenica ad Assen, quando i due rivali sono arrivati al contatto in Gara 2, in uscita dalla curva 1, finendo entrambi la loro domenica nella via di fuga del circuito olandese.

I due poi si sono incolpati a vicenda per l'accaduto, dicendo che sarebbe stata responsabilità dell'altro evitare di arrivare al contatto.

Il tutto dopo che già l'anno scorso c'erano stati dei momenti di tensione nella corsa al titolo 2021, quando per esempio a Portimao Rea aveva suggerito che Razgatlioglu fosse stato troppo aggressivo nella lotta, sentendosi praticamente dare del fifone come risposta.

Bautista, che ha avuto un posto in prima fila come spettatore nel contatto di domenica, non ha voluto puntare il dito contro uno dei suoi avversari, ma ha spiegato che secondo lui era solo una questione di tempo prima che si arrivasse ad una situazione di questo tipo.

"Sembra che Toprak sia andato un po' largo, quindi è finito sul cordolo, ma non fuori dalla pista, solo sul cordolo", ha spiegato Bautista. "Jonathan era all'interno, ma era dietro".

"Jonathan era più veloce e cercava una linea normale. Ma Toprak era già su quella linea, quindi si sono trovati insieme nello stesso posto e nello stesso momento, quindi non c'era spazio per entrambi e si sono toccati".

"Si erano già toccati in passato, ma questa volta sono caduti. Ma era una cosa che prima o poi doveva accedere, perché abbiamo visto diversi contatti tra loro in passato".

Poi ha aggiunto: "Razgatlioglu ha cercato di recuperare la linea, mentre Jonathan era su quella corretta. Ma sicuramente Toprak non può vedere se Jonathan stia arrivando o meno".

"Il pilota che è dietro che vede l'altro pilota. Non può semplicemente dire: 'Ok, è uscito, guardo solo la prossima curva e faccio la mia linea'".

"Il pilota all'esterno è davanti, quindi non può vedere chi arriva da dietro, quindi forse Toprak ha pensato che se fosse arrivato qualcuno, lo avrebbe visto. Comunque è complicato cercare di dire chi possa avere la colpa".

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista è stato il grande beneficiario di quanto accaduto, in quanto gli ha permesso di conquistare una vittoria piuttosto semplice e riprendere la testa del campionato.

Il pilota della Ducati ora ha 18 punti di margine su Rea in classifica, mentre Razgatlioglu si trova già distanziato di 45 lunghezze, per di più senza essere ancora riuscito a centrare una vittoria nei primi due weekend della stagione.

Pur ammettendo che la fortuna è stata dalla sua parte lo scorso fine settimana, il pilota della Ducati ha detto di essere più contento per la svolta di set-up che ha trovato domenica che per la vittoria in sé.

"Domenica mattina, nel Warm-Up, la mia squadra ha cambiato il set-up della MotoGP", ha detto lo spagnolo. "A volte hai fortuna, a volte è il tuo momento. Ma in questo momento per me il campionato non è importante".

"Non sono felice perché ho vinto, sono felice perché ho ritrovato un buon feeling con la moto e questo è importante. Per vincere un campionato è questo che conta: avere un buon feeling con la moto, per essere veloce ma rimanere sempre entro i limiti, avendo un po' di margine".

"Venerdì e sabato non avevo avuto lo stesso feeling dei test invernali. C'era qualcosa che non andava sulla moto, ma fortunatamente abbiamo trovato la soluzione, quindi domenica mattina mi sono sentito di nuovo veloce".