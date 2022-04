SBK | Bautista: “Con queste sensazioni, posso lottare per vincere”

Dopo l’annuncio del ritorno in Ducati, tutti gli occhi erano puntati su Alvaro Bautista, uno dei grandi attesi per la stagione 2022. Durante questi test invernali, lo spagnolo non ha deluso le aspettative, anzi. In sella alla Panigale V4R, anche a Barcellona ha confermato le buone sensazioni e le cose positive viste nei precedenti test. Sulla pista catalana si sono conclusi ieri i due giorni di prove che anticipano i test collettivi in programma la settimana di gara e Bautista si è imposto nella prima giornata chiudendo in seconda posizione nel secondo e ultimo giorno.

La pioggia della seconda giornata ha rovinato un po’ i piani delle squadre, ma dopo la pausa pranzo Alvaro Bautista ne ha approfittato per scendere in pista e riprendere confidenza con la quattro cilindri in condizioni di bagnato, firmando un secondo crono nel finale a poco meno di quattro decimi dal leader Toprak Razgatlioglu. Se nella prima giornata lo spagnolo ha completato ben 93 giri, nel pomeriggio del giorno conclusivo ne ha portati a termine 18 sul bagnato, affermando di sentirsi bene con la gomma morbida SCX, non avendo utilizzato la nuova SCQ portata da Pirelli.

“Sono soddisfatto per questi due giorni di test”, afferma Alvaro Bautista. “Abbiamo lavorato molto sulla moto, provando alcune soluzioni interessanti che hanno dato risultati positivi. Sono contento perché ho provato la Ducati anche in condizioni di bagnato e le sensazioni sono state molto buone. È ovvio che la pioggia non è sempre la stessa, dipende da tanti fattori. Ma mi sono sentito molto a mio agio e ho capito come guidare la moto”.

“I ritmi che abbiamo avuto anche nei test precedenti dimostrano che siamo stati molto costanti, sono tranquillo e senza aver ancora trovato i limiti. Questo è molto importante, anche più del giro secco. Spero di avere queste buone sensazioni anche su altre piste. Stiamo facendo costanti passi in avanti e questo ci da grande fiducia. Le piccole modifiche che abbiamo fatto qui ci hanno aiutato a essere un po’ più costanti e a darmi un po’ più di feeling. Andiamo ai test di Aragon per fare delle controprove su quello che abbiamo trovato qui e poi nel secondo giorno di test a Motorland lavoreremo solo in vista del fine settimana per arrivare il più pronto possibile. Al momento il risultato non è il mio obiettivo, ma se posso guidare come ho fatto durante l’inverno, possiamo lottare per le posizioni di vertice”.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati Photo by: Ducati Corse

C’è soddisfazione anche dall’altro lato del box, con Michael Ruben Rinaldi autore del quarto crono al termine della prima giornata di test. Nel secondo giorno non è andato oltre il sesto tempo, ma non era il cronometro il focus del lavoro nel box del romagnolo. Il lavoro si è concentrato principalmente in vista della gara e, nonostante un time attack, l’obiettivo era quello di migliorare le sensazioni che non sono ancora perfette.

“Sono stati due giorni proficui in cui abbiamo lavorato soprattutto in vista della gara di Aragon”, afferma Rinaldi. “Anche quando abbiamo provato la gomma da gara (SCX) per cercare il tempo sul giro, il risultato è stato positivo. Il feeling è cresciuto rispetto ai test di Misano e sento di aver fatto un sensibile passo in avanti. Senz’altro ancora non siamo al 100% ed è per questo motivo che i test di Aragon saranno molto importanti. La sensazione è che la strada intrapresa sia quella giusta. Dobbiamo solo continuare a lavorare in questa direzione”.